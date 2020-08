América de Cali ya se decantó por uno de los candidatos a Dimayor

América de Cali, que hasta última hora respaldó al anterior dignatario, Jorge Enrique Vélez, está listo para la elección del presidente de la Dimayor, el próximo jueves.

En dialogo con ‘La Banda Deportiva’, el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, reveló cuál será la carta que se van a jugar en la asamblea.



Uno de los candidatos, Julio Villate, había señalado que el campeón colombiano lo había postulado, pero lo cierto es que Gómez anunció su voto por Luis Fernando Jaramillo, fundamentado en la trayectoria del bogotano como ejecutivo y en las relaciones que tiene con el Gobierno nacional.

En ese sentido, señalo que “a mí me gustaban dos candidatos: el doctor César Camargo, hijo del senador Camargo, y el doctor Jaramillo, los otros no son malos, pero me gusta Jaramillo hoy, de los candidatos que hay, porque es un ejecutivo de una multinacional, es un hombre que es cercano al Gobierno, cercano a la empresa privada, es un hombre conciliador, culto, es un hombre que creo que no nos divide, aunque obviamente unanimidad no habrá, yo no lo conocía, he visto su hoja de vida, lo he escuchado, me parece que es el hombre que necesitamos, se puede sentar con cualquier multinacional o con cualquier empresa del exterior y hablar de patrocinios, etc”.



¿Ser cercano al presidente Duque es una ventaja de Luis Fernando Jaramillo que deben aprovechar? “Lo mismo ocurría con César Camargo, quien es casado con una hija de Carlos Holmes Trujillo, la idea es que nosotros debemos ser amigos del Gobierno, lo mismo que del Alcalde, de la Gobernadora. Nosotros tenemos una buena amistad con todos, el fútbol tiene que unirnos, no tiene porqué separarnos. El fútbol tiene que estar lejos de la política, de la religión, tiene que ser un puente que une”.



¿Le llegada de Jaramillo puede servir para conseguir créditos blandos con el Gobierno? “No, el Gobierno no nos va a regalar nada, ni nosotros le vamos a pedir nada, solamente tener opción a créditos como cualquier otra entidad, porque se sabe que el Gobierno está atendiendo muchas necesidades. Si nosotros no nos unimos, el problema fue Vélez, él fue un excelente ejecutivo, no tuvo carisma y sí unos opositores, pero es un hombre transparente, Vélez no se robó una moneda, ni cometió ningún acto de delicadeza ni de dolo. Si así fuera, lo hubieran sacado con 20 centavos”.



¿Lo de Fabián Sambueza tiene ningún fundamento? “Para nada, nos van ofrecido 50 jugadores, si fuéramos a traer jugadores sería un ‘9’. Tenemos a (John) Arias, Juan David Vélez, Yesus Cabrera, Batalla, Santiago Moreno… En este momento no podemos traer jugadores, solo siento que nos quedó un huequito de un ‘9’, pero de resto estamos bien. América tiene una nómina excelente, con qué empezar torneo”.

¿O sea que Sambueza queda descartado totalmente? “Sí, es que nunca lo hemos en cuenta. Aclaro que es un excelente jugador, pero con el salario que pide ese muchacho si no lo contrata Junior tiene que buscar afuera, con esta pandemia ese salario no lo paga nadie”.



¿Cómo está la situación de Duván Vergara hoy? “Por ahí tenemos algo pendiente, pero Duván es un joven que no tiene ni 24 años, entonces la plata está en la reventa. Le doy un ejemplo, Luis Díaz lo vendieron para el Porto, 7 u 8 de millones de dólares, y de pronto lo compran en 30 o 35 millones, Junior se queda con el 30% y en la reventa recibe otro tanto”.



¿En este momento cuál es la opción más cercana? “No la podemos mencionar, el que está manejando eso es el empresario, Kormac Valdebenito, el mismo agente de Jarlan Barrera”.



¿Cómo quedó el acuerdo con Juan Pablo Segovia? “Él es jugador de América, independientemente de las diferencias de salario, es uno de los mejores defensas del fútbol profesional colombiano, usted sabe que a esos argentinos les gusta la platica, pero son muy profesionales, unidos a su familia y rinden en la cancha”.



Marco Antonio Garcés Quintero

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces