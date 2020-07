El meme que comparte Rangel: involucra a Junior y a James Rodríguez

Michael Rangel deberá volver a Junior luego de un año exitoso en el América de Cali, con el que fue figura del fútbol colombiano y consiguió quedar campeón de la Liga II-2019.

Pero ahora su destino, por ahora será el equipo barranquillero, aunque su ilusión continúa siendo la de cambiar de equipo una vez más, ojalá al fútbol del exterior.

En diálogo con el VBar, el delantero habló sobre su futuro y hasta compartió uno de los comentarios que ha visto en redes sociales sobre lo que podría ser su travesía en Junior de Barranquilla.

Es complicado donde no se me de la oportunidad algo en el exterior. Estoy confiado y tengo la plena seguridad que va a salir algo. La verdad es complicado jugar en Junior. Va a sonar feo, pero como leí en un meme: Michael Rangel en Junior es como James Rodríguez en el Real Madrid, que voy a estar siempre en la banca. Eso es algo que a uno como jugador le mata muchísimo la cabeza porque uno se entrena día a día para tener una oportunidad y demostrar sus condiciones", dijo.

Y es que Rangel ya ha tenido varias oportunidades con el equipo barranquillero y hasta con el mismo Julio Comesaña, de quien habló con mucho respeto, pero con la experiencia de haber estado ya antes en el club.

“Con el profesor Julio no voy a tener muchas oportunidades de jugar entonces se me complica un poco la cosa. Esperemos. Si no se da la oportunidad de ir afuera, se tendría que tomar una decisión al respecto para tener continuidad y no quedarme parado de aquí a diciembre porque tengo que buscar una alternativa para poder jugar", contó.

Michael Rangel ya se despidió de América en sus redes sociales con una sentida carta en la que expresó el cariño que le tomó a la hinchada roja por un año lleno de éxitos.