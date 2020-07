Nuevo obstáculo en clubes y Dimayor: grandes patrocinadores bajan pago

Mientras equipos como Nacional y Deportivo Cali dieron los primeros pasos con la toma de pruebas moleculares a sus plantillas, al regreso del fútbol le apareció un nuevo inconveniente en la parte económica.



Al parecer, dos de las empresas vinculadas al espectáculo no se encuentran al día con sus pagos y eso contribuye a complicar las finanzas de los 36 clubes del balompié profesional. La Liga y el Torneo están interrumpidos desde marzo y los ingresos disminuyeron en todas partes.

Lo que se supo es que BetPlay, patrocinador oficial de las competencias en el país, lleva dos meses sin pagar, mientras que Win Sports, dueño de los derechos de televisión, solo pagaría el 30% del dinero correspondiente a junio. La pandemia afectó notablemente, ya que no hay competencias, taquillas ni ventas desde marzo pasado y el perjuicio ha sido general. De igual forma, se especula que habría una reunión con WIN para replantear los términos del contrato.

La situación de BetPlay la había ventilado el pasado sábado, en su cuenta de Twitter, el presidente de Águilas Rionegro, José Fernando Salazar, quien escribió: “Una importante empresa de apuestas estaría interesada en patrocinar la Liga. El actual patrocinador presenta incumplimiento en pagos, derivado del #Covid-19. Mayores recursos, flujo de caja que aliviaría situación de los clubes. ¡En estudio!”



Por su parte, Walter Ante, presidente de Orsomarso, en diálogo con FUTBOLRED y otros medios de la ciudad ratificó el tema de BetPlay, agregando que este nuevo episodio complica la parte financiera de los clubes, que a partir de julio no tendrían cómo cumplir con sus obligaciones, sumado a los costos del protocolo, que están por encima de lo que van a recibir de parte de la Dimayor: “La situación es crítica, eso nos preocupa mucho porque vamos a estar afectados en nuestras finanzas”.

Aunque aún no hay nada oficial, desde Bogotá les indicaron que solo les pagarán la parte variable correspondiente a febrero y marzo, información suministrada por el director financiero de la Dimayor.



Señaló que “no es solo el caso de los equipos de la B, también los de la A. Nosotros hemos sido cumplidos y tenemos pagado junio y las primas, pero de julio en adelante no va a haber forma de competir, eso me parece complicado porque nos han juntado muchas cosas, protocolo, a nosotros se nos ha olvidado que el Ministro dijo desde el comienzo: ‘si los equipos no se encuentran al día en sus obligaciones laborales, no comienza el fútbol colombiano’. Hay equipos que solo han pagado hasta abril y deben los meses restantes, así como las primas”.



El directivo del conjunto palmirano sostuvo que “los equipos de la A reciben un promedio de 250 a 280 mensuales por derechos de televisión y ahora les dicen que van a ser $50 millones, que no alcanzan a pagar ni la seguridad social. Esto se nos vuelve un problema muy delicado desde el punto de vista financiero”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces