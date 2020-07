Fin de la novela: Michael Rangel se despide y no sigue en América

View this post on Instagram

Infinitas gracias Cuando llegue a Cali a vestirme con el uniforme rojo soñé que iba a ser increíble, pero honestamente debo reconocer que supere mis expectativas. He vivido un año lleno de alegrías que se que no olvidare como tampoco mi familia; conquistaron mi corazón con esa bendita pasión roja que se te mete como virus en el alma. A su hinchada una de las mas grandes del fútbol mundial que te acompaña donde vas sin Importar distancia, clima o rival gracias; me regalaron su cariño sincero el del hombre y la mujer que sienten que es ser fiel a un color a un escudo a una ilusión. A sus directivos, cuerpo técnico , jugadores y para cada persona que trabaja, lucha y hace que el AMERICA viva en cada rincón gracias...gracias...gracias. Hoy debo partir con la gran satisfacción de saber que mis hijos un día escucharan que su Papá fue feliz en un lugar del mundo donde los goles nos dieron la bienvenida a la estrella 14. 🌟 Que Dios los bendiga siempre! Michael Rangel #9⚽️ Romperedes 🥅 Rompecorazones 💔 @americadecalisa