Más despedidas en el FPC: delantero de Junior confirmó su salida

Este pasado 30 de junio terminaron varios contratos de futbolistas, sea a préstamo o en cada club. Ahora, en Junior también empezaron las despedidas y Carmelo Valencia confirmó que no seguirá en el club.



en su cuenta de Instagram, el exjugador de Santa Fe, América, Nacional y Millonarios, publicó un mensaje de despedida y agradecimiento con el cuadro tiburón y sus hinchas.

“Hoy quiero darle gracias primero a Dios segundo a la vida y a Junior de Barranquilla por abrirme las puertas de esta gran institución, darle gracias a el profe Comesaña por confiar siempre en mí, gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por todo el aporte que dieron para mi crecimiento personal y profesional, hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial pero me voy tranquilo por que siempre intente darlo todo por estos colores gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón vamos arriba tiburón ÉXITOS", publicó Valencia en su cuenta.

Carmelo jugó nueve partidos y anotó un gol con el conjunto de Barranquilla frente a Santa Fe en El Campín. Ahora, el atacante de 35 años está a la espera para definir su futuro.