Viera se destapó: apunta a Dimayor y su profesión tras el retiro

Sebastián Viera es el líder de Junior y durante este tiempo lo ha demostrado con mensajes de esperanza para los hinchas del equipo y posiciones claras sobre su profesión.



Ahora, en diálogo con El Alargue, el capitán de Junior habló de cómo ve él la situación para el regreso del fútbol, dándole toda la responsabilidad a la Dimayor y los directivos del fútbol colombiano.

“El Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte ya dieron el aval para empezar a entrenar. No hemos empezado más por un tema de la Dimayor, que no se han puesto de acuerdo, que no ha encontrado soluciones. Eso hace que se demore más. Nosotros ya hace más de 100 días estamos en esta situación. Vemos que el torneo no arranca, ponen una hecha y otra. Así complicado. Esperemos que a final de esta semana comenzamos a entrenar o en la próxima”, dijo.

Sin embargo, Viera ha aprovechado este tiempo para adelantar sus estudios en pos de convertirse en un directivo de fútbol cuando decida dejar los terrenos y su carrera como futbolista, pero no el fútbol.

“Estoy haciendo un curso de actualización gerencial. Lo estoy haciendo con Uruguay de forma virtual. Esto haciendo un MBA de Sports Manager con la Universidad de Barcelona, así que me estoy capacitando en lo que me gusta”, contó.

Y es que con 37 años, aunque en un buen nivel, puede que el adiós de las canchas no esté tan lejano: “Me gusta la parte dirigencial. Me gusta ayudar de esa forma al dirigente del club. Me gusta la cancha, pero no siendo entrenador. Me gustaría ser un filtro entre el campo y la dirigencia. O de pronto en la parte formativa”.