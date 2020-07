El futbolista extranjero que hace duras acusaciones a Águilas Doradas

Brayan Moya no suena mucho en el entorno del fútbol colombiano, a pesar de llevar más de tres meses en el país. Él, hondureño, llegó el 14 de marzo a Rionegro para unirse a Águilas Doradas, pero, según cuenta, nunca firmó un contrato y ahora se irá para el fútbol de Angola.

En entrevista con el diario Diez, de Honduras, el jugador cuenta al detalle lo que ha tenido que sufrir viviendo en Colombia, donde, afortunadamente, está con su familia, pero no ha recibido un solo peso.

“Vine sin contrato, solo con un convenio de préstamo que hizo el Zulia, algo que no servía porque el 9 de marzo había firmado un finiquito con el Zulia y ellos hicieron la negociación el 10 de marzo; entonces al llegar acá me pagaron los boletos del avión. Les dije (a los directivos de Águilas Doradas) que iba con mi familia y me pidieron que los pagara yo y que luego me reembolsarían ese dinero, pero nunca pasó", explico Moya.

Sin embargo, según cuenta, él se sintió abandonado por el club, pues el fútbol en Colombia se paralizó el 17 de marzo y él no firmó ningún contrato y el club tampoco oficializó su llegada.

“Estando en Colombia, los directivos de Águilas Doradas no me hicieron una llamada, no me preguntaron cómo estaba, esto desde marzo hasta el día de hoy. Tampoco me han dado un peso, llevo tres meses sin cobrar y cuando les dije que me llegó la oferta sí se pusieron a llamarme y que quieren que firme contrato, que está listo, pero ya les dije que no, que tomé la decisión de irme a otro club y fue entonces cuando me dijeron que desalojara el apartamento. Por suerte el club de Angola me ha apoyado y me buscó un apartamento acá en Colombia", añadió.

Moya, con 26 años, ha estado en la selección de Honduras, sin embargo, este también parece ser un problema de empresarios, pues ese mismo portal asegura que con una agencia de representación de futbolista afirma que el futbolista tiene tres contratos, uno de ellos con el equipo colombiano.

Sin embargo, el jugador asegura que no tiene ningún contrato firmado y que llegó al país por el aval de Francesco Stifano, actual técnico de Águilas Doradas.

“Estoy aquí por el profesos Stifano, el entrandor que tuve en Venezuela. Si no hubiese sido por él, me hubiera quedado sin jugar porque ellos (los agentes) nunca tuvieron una oferta concreta. Es más me salieron unas ofertas de poder jugar al Deportes Iquique de Chile y Alajuelense de Costa Rica, pero me dijeron que no me fuera, que esperáramos una mejor, pero nunca llegaron", contó.

Finalmente, Moya expresó que su intención para salir del país sería tomar un vuelo privado hasta Panamá y de allí emigrar a Angola en un vuelo comercial, pues desde el 15 de agosto se abrirán las fronteras en ese país, mientras que en Colombia se prevé que sea hasta el 1 de septiembre.