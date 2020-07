Muriel habla de su suplencia y la relación con su técnico sin evasivas

Luis Fernando Muriel es uno de los jugadores destacados de esta temporada en Atalanta. Con 16 goles se pone entre los máximos artilleros del equipo con un plus: no es un habitual titular del equipo que dirige Giampiero Gasperini.

Recientemente dio una entrevista en Sky Italia en la que habló de esa labor que se le ha encomendado para ser quien remate los partidos, algo que claramente ha cumplido muy bien.

“¿Te molesta la definición de "bombardero de repuesto"?", le preguntaron y él respondió: “No me siento así - sonríe - Vine aquí para ayudar, ya sea desde el principio o después. Espero seguir haciéndolo bien para ayudar a mis compañeros de equipo".

Además, Muriel explicó las razones para ser el hombre que entre desde el banco, aunque aseguró que quiere mucho más.

“Cuando se juega en un equipo que crea tantas oportunidades, que maneja el balón y hace que los oponentes se cansen, uno con mis características creo que es un arma más. Esto el entrenador lo ha entendido y está tomando las decisiones correctas porque entonces puedes ver los resultados en el campo. Dicho esto, trabajo todos los días para jugar. Siempre quiero hacerlo y no estoy satisfecho con solo 20 minutos. No es fácil, la competencia es lo suficientemente fuerte, tenemos un ataque muy fuerte", señaló.

El último fin de semana, Muriel entró desde el banco y anotó un importantísimo doblete que le dio el triunfo a su equipo sobre Udinese y en la celebración del segundo gol se dirigió al entrenador Gasperini para alzarlo. Sobre aquel momento dijo:

“Tengo una muy buena relación con él. Es serio, pero a veces puedo hacerlo reír. Después del gol, lo tomé en mis brazos porque 30 segundos antes había perdido una pelota peligrosa y Udinese estaba fuera del contraataque. El entrenador le gritó a todo y la mía fue una forma de cancelar esa jugada. Dentro del vestuario hay un gran espíritu, cada uno luchando por su compañero y esto se convierte en una fuerza a nuestro favor".

Con 29 años, Muriel continúa demostrando toda su capacidad para aportar en un buen equipo, siendo Italia el país en el que mejores resultados ha tenido tras una experiencia amarga en Sevilla.

“No me arrepiento de nada, creo que he hecho una carrera hermosa de todos modos, he jugado en equipos hermosos. Todavía soy muy joven y puedo dar mucho. Tengo sueños por hacer y, por lo tanto, continuaré persiguiéndolos. Hasta ahora he tratado de darlo todo tal vez con límites y errores, pero estoy feliz así", sentenció.