Tulio Gómez, de frente: sus razones para respaldar a Vélez en Dimayor

En medio de las divisiones internas en Dimayor, es importante escuchar a los dos bandos, aquellos que argumentan sus dudas por la gestión de Jorge Enrique Vélez y también aquellos que la respaldan.

En este último frente está América de Cali y, al final, su máximo accionista, Tulio Gómez. Aunque hubo dudas de su respaldo a la presidencia por cuenta de una carta pública, el dirigente explicó que su respaldo a Vélez no está en duda: “aquí no se trata de apoyar las personas, sino la institucionalidad, a principios de la pandemia les escribí una carta a los presidentes diciéndoles: ‘Apoyemos a Jorge Vélez, cuando aterricemos y todo esté en calma podemos analizar los indicadores de gestión y decidiremos a Jorge Vélez o no’, en plena tormenta me parece que no es prudente”, dijo, en el Supercombo del Deporte en Cali.



De quienes están en la oposición, dijo que “yo no los llamo irracionales, porque respeto a los que opinan diferente, al fin y al cabo somos colegas y amigos, pensar diferente no nos puede llevar a discrepancias personales. Ellos tienen sus razones para estar en contra y nosotros pedimos que nos respeten las nuestras. Hay varios motivos por los que apoyamos a Jorge Vélez: Es un hombre honesto, para mí la honestidad tapa muchos defectos, como la deshonestidad tapa muchas virtudes; es trabajador, ecuánime, para él no hay diferencias, y es muy respetuoso de aquellos que piensan diferente, ha soportado estoicamente toda clase de ataques, no se ha descompuesto”.





Gómez agregó sobre Vélez que “el contrato de la televisión internacional no es culpa de él, él no subió a la presidencia prometiendo ese contrato, porque se hizo después. La empresa canadiense obsequió el protocolo y dijo que cuando hubiera una licitación ellos entraban en ella, el error de él es que no lo comunicó en la Asamblea a los socios, aunque no estaba obligado a hacerlo. Incluso, en la penúltima reunión de la Comisión de Mercadeo afirmó que no invitaría a esa empresa para evitar suspicacias”.



Finalmente, no quiso confirmar si Juan Cruz Real es el nuevo entrenador y señaló que esta semana oficializarán el nombre del escogido. “No se lo confirmo, no se lo niego, lo que sí le puedo decir es que será un cuerpo técnico bueno, capacitado y que nos va a dar buenos resultados”.