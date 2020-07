Crea fama: el exjugador del Cúcuta que recordó la ‘maña’ de Cadena

David Achucarro es recordado por su paso por el Cúcuta Deportivo en 2019. El defensor argentino se fue sin brillar, luego de renunciar en diciembre de ese año por justa causa, pues no recibió el pago pactado en su contrato durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.



El zaguero, que actualmente juega en La Serena de Chile, se fue dejando una fuerte carta contra José Augusto Cadena, por los “graves incumplimientos de sus obligaciones”.



Y es que Cadena ya tiene fama de no cumplir con sus obligaciones salariales. Achucarro no fue el primero ni, tristemente, tampoco el último futbolista que ha pasado por el club motilón y que se queja de la ‘mala maña’ de no pagar.



Así, el zaguero argentino aprovechó una noticia que se dio este lunes en redes sociales, en las que Cadena anunció el regreso de Jhonathan Agudelo, proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata; además de decir que está buscando un volante. Achucarro respondió al trino de forma graciosa, para no llorar por la falta de seriedad y cumplimiento del dirigente.