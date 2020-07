Empieza el mercado: movimientos de fichajes de los grandes del FPC

El mercado en el fútbol colombiano ya se empieza a mover y, oficialmente, hay jugadores que llegan de sus préstamos o que finalizaron contrato y no seguirán en sus equipos.



En FUTBOLRED hacemos un resumen del mercado de fichajes, hasta el momento, de jugadores que oficialmente salen, vuelven o ya son fichados por los grandes del país: Millonarios, Nacional, América, Santa Fe, Medellín, Cali y Junior.

Mercado de fichajes:

Millonarios



Altas: Matías de los Santos (vuelve de préstamo), Christian Vargas.



Bajas: Wuilker Faríñez (Lens). No se renovaría a Deivy Balanta, José Moreno y Óscar Barreto. Tampoco seguiría Jefferson Martínez y regresaría a Envigado.



Nacional



Altas: Nicolás Hernández (llega del préstamo con Santa Fe), Ronaldo Lucena (préstamo con Jaguares), David Pérez (préstamo con Patriotas), Neyder Moreno (préstamo con Envigado).



Bajas: Daniel Muñoz (Genk), Alberto Costa.



América



Altas: Luis Sánchez (llega de préstamo con Saint Etienne).



Bajas: Alexandre Guimaraes y cuerpo técnico, Michael Rangel (regresa a Junior), Matías Pisano (terminó contrato), Pedro Franco (terminó contrato), Juan Pablo Zuluaga y Héctor Quiñónes.



Santa Fe



Altas: José Moya (regresa de préstamo con Tolima), Javier López (préstamo con Cúcuta), Martín Payares (préstamo con Patriotas).



Bajas: Nicolás Hernández (vuelve del préstamo a Nacional), José Hugo Palacios, Yohandy Orozc, Mauricio Gómez, Duván Sánchez y Federico Anselmo. Sigue pendiente la renovación o no de Fabián Sambueza.



Cali



Altas: Renovación de Darwin Andrade.



Bajas: Andrés Roa no volvería (compra de Independiente).



Junior



Altas: Michael Rangel (llega de préstamo con América).



Bajas: Carmelo Valencia (terminó contrato).



Medellín



Altas: Juan Camilo Saíz (llega de préstamo con Cerro Porteño)



Bajas: Federico Laurito, Juan Fernando Caicedo (llegó a Tolima), Esteban Ruíz, Hernán Pertúz y Maicol Balanta.