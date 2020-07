Misión a la vista: Medellín, ¿saldrá o no a buscar un delantero?

Con la salida de Máicol Balanta, Deportivo Independiente Medellín suma tres delanteros que salieron del equipo en este momento de pandemia. Con Carlos Monges, Leonardo Castro y los juveniles Steven Rodríguez, Juan Manuel Cuesta, el conjunto rojo de Antioquia se encuentra con pocas alternativas de ataque y con la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores por delante. ¿Saldrá o no a buscar un delantero?



Aunque Balanta, Juan Fernando Caicedo y Federico Laurito no marcaron goles este año con el poderoso, dejar el puesto de delantero para jugadores jóvenes como Monges, ‘Titi’ Rodríguez y Cuesta, o un experimentado que viene de una delicada lesión como Leonardo Castro, es la realidad que en este instante tiene el equipo conducido por Aldo Bobadilla.

La dificultad del mercado, la situación económica del equipo debido a la pandemia, hace que darle oportunidad a lo que hay en el equipo es la primera opción. Los goles cuestan dinero y a comienzos de este año el club lo sufrió cuando se fue su goleador Germán Cano al Vasco da Gama de Brasil.



Sin embargo, Aldo Bobadilla confía en las capacidades de un atacante como Carlos Monges, el paraguayo fue la apuesta del entrenador frente a la sequía de goles que vivía el equipo antes de la pandemia y sin tres delanteros como competencia, todo estaría servido para que fuera el ‘9’ rojo.



Por otro lado, está ‘Eto’o’ Cuesta, quien poco a poco se ha afianzado en el equipo y estos meses de trabajo en casa le ha servido para tomar más masa muscular, con lo cual sería un jugador más potente en el mano a mano.



‘Titi’ Rodríguez es una de las apuestas del equipo, de la entraña roja, se destacó como goleador en las categorías inferiores, pero por ahora está pagando ese ‘derecho de piso’ en estar con el primer equipo. Todo depende de las oportunidades que pueda aprovechar tan pronto pueda sumar minutos de juego.



Finalmente, Leonardo Castro mostró destellos de buen fútbol y goles en el clásico contra Nacional. En el momento que salía del equipo a comienzos de este año, decidió renovar con el equipo y esas ganas de recuperar el terreno perdido, sumado a que es el delantero de experiencia, son motivos para que el caucano pueda destacarse como lo hizo en el título del 2016.



Otro dato no menor, la incertidumbre del comienzo del campeonato hace que Medellín sea cauto y no salga al mercado de pases para traer por traer. Bobadilla se siente conforme con el grupo que tiene, pero no descarta incorporar. Las determinaciones de Conmebol y Dimayor para inscribir jugadores, también influyen para la llegada de jugadores. Lo cierto es que el conjunto poderoso, deberá encontrar una solución a su ataque, si es que quiere ser protagonista.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8