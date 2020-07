¿Qué tan cierto es el interés de Millonarios? Esto dijo Pedro Franco

En diálogo con Caracol Radio, Pedro Franco habló sobre los rumores que indican un nuevo regreso a Millonarios (club en el que debutó como profesional) y su situación contractual.

​

Recordemos que el bogotano debutó en el año 2009 con el conjunto albiazul, con el paso de los años se convirtió en referente y logrós dos títulos. Emigró al fútbol europeo en 2013, pero terminó regresando a la capital a mediados del 2016.

Primero que todo, Franco aclaró que el pasado martes “acabé mi contrato con América”, motivo por el que actualmente es jugador libre. Justamente reconoció que cuando se ha encontrado en dicha situación, “siempre me he puesto a disposición de Millonarios, es un club donde me gustaría estar. Lo considero mi casa”.

​

​Respecto a una posible llegada al elenco capitalino, el central de 29 años aseguró que no ha hablado con el entrenador Alberto Gamero, pero “creo que están evaluando mi situación”.

​

Puntualizó en que es consciente de la difícil situación económica por la que atraviesa el fútbol colombiano y por ello “estoy dispuesto a sentarme a hablar con ellos”.

​

Por último reconoció que “hay una posibilidad en Perú, pero tengo claro cuál es el paso que me gustaría dar y me gustaría jugar en Millonarios”.