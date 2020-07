'Pienso que las directivas del América pudieron hacer algo más'

Michael Rangel es uno de los jugadores que sale de América de Cali luego de que su préstamo finalizara y se une a las personas del equipo campeón que se va sin poder ayudar al equipo en Copa Libertadores ni económicamente.



Sin embargo, en diálogo con el Vbar, el delantero contó que él no se quería ir del equipo escarlata para seguir peleando por todo con el club. No obstante, las dificultades del rojo no se lo permitieron.

“Creo que pudieron hacer algo más. Tengo hasta entendido que desde Junior, por ahí escuché no sé si sea verdad o mentira, le dijeron a los de América que me compraran y les daba facilidad de pago y como que no quisieron aceptar esa oferta tampoco”, contó.



Rangel también expresó que comprende la situación económica de América, pues la pandemia afectó a la institución, tal como lo hizo con varios factores.

“Es complicado el tema con América de Cali hacia Junior porque creo que le pusieron las facilidades, pero también los entiendo porque de pronto no es el momento por la pandemia. El virus es un poco complicado y la verdad que la economía ha sufrido demasiado. Incluso a nosotros los jugadores nos tocó bajarnos el sueldo y eso afectó el ingreso económico de los equipos”, contó.

Michael Rangel se va de América como uno de los jugadores queridos por la hinchada y con 29 años espera tener otra oportunidad en el futuro.