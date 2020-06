Chilavert se despacha: cuando pudo venir al América y el caso Conmebol

Genio y figura hasta la sepultura. Polémico como futbolista y no lo ha dejado de ser ya retirado, hablando de frente sobre diferentes temas. Es José Luis Chilavert, uno de los arqueros más goleadores en el fútbol mundial.



En una amena entrevista con el Súper Combo del Deporte en Cali, reveló aspectos que muy pocos conocían, como la posibilidad de jugar en el América de Cali en 1988, así como el pleito jurídico que lo involucra con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que el 16 de junio tendrá su primer asalto en los tribunales.

¿Sigue con la ilusión de ser presidente de Paraguay? “No lo descarto, pero incursionar en la política no es fácil, primero hay que ver bien cómo cae mi figura en relación a la gente, pero creo que en Paraguay candidatos potables de todos los partidos no hay, la gente se cansó de los políticos tradicionales y busca una transparencia; luchar contra la corrupción, que es una pandemia que tenemos en toda Suramérica”.

¿El fútbol está a punto de reanudarse en su país? “Dicen que han hecho un protocolo, pero yo soy muy escéptico, no creo nada porque hay mucha precariedad, el protocolo que quieren utilizar es que si un jugador de cualquier equipo tenga algún síntoma a ese jugador se lo aísla, va en cuarentena, pero eso es una locura porque a cuánta gente ha contagiado cuando si ya estuvo trabajando con un grupo en el equipo, es ridículo la manera en que quieren sacar adelante el fútbol, la prioridad para ellos no es que vuelva rápido el fútbol, sino mover otra vez esa estantería, también ahora la televisión que tiene una compañía de celulares en el país, que se le termina el vínculo con la Asociación Paraguaya de Fútbol ellos quieren estar presionando y el presidente de la APF quiere reanudar rápidamente con la excusa para poder extender el contrato. Para mí es una locura porque la prioridad tiene que ser proteger al profesional, el jugador de fútbol”.

¿Cuántos goles anotó en su carrera, en esa disputa con Rogerio Ceni? “Marqué 70 goles en toda mi carrera, en wikipedia me han robado (risas), pero tengo esa cantidad. Hay que mirar cómo hacen las encuestas, lo interesantes es que el brasileño llegó después, yo llegué primero. También hay mucha diferencia con relación a la gente que hace esas cuentas, es que yo hice 8 goles con la Selección en Eliminatorias, él fue el único arquero que pateaba tiros libres en los mundiales, son situaciones diferentes, soy el único portero en América que fui elegido el mejor del mundo, son legados que uno deja en el fútbol, como el que voy a dejar ahora al enfrentarme a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en la justicia de mi país”.

Ha sido el único arquero que ha hecho tripleta, en noviembre de 1999 sobre Ferrocarril Oeste… “Claro, son tres penales que en definitiva hay que meterlos en un partido, pero es muy raro que un arquero convierta tres goles en un partido, son situaciones para las que uno tiene que estar preparado, por eso les digo a los chicos que quieren atajar que deben cuidar dos cosas fundamentales: el trabajo y el cuidado de la vida privada, porque hoy en día hay muchos incentivos, los amigos del barrio, que los fines de semana invitan a tomar, a fumar, de pronto se van de juerga y al otro día tienen que jugar, no se cuidan, y creo que allí está el primer error, uno tiene que amar el fútbol y fundamentalmente la parte física”.

¿Cuántos de tiro libre? “No lo tengo muy claro, pero creo que fueron más de 20, el trabajo de tiro libre no es fácil, me quedaba pateando 80 balones desde el semicírculo del área grande, con una barrera de muñecos que tiene 1.90 metros de estatura, ponía un chaleco a cada ángulo de la portería y allí le pegaba directo, entonces en los partidos salía bien. El gol que le marqué a Colombia en El Campín, de Bogotá, fue un ejemplo terrible, más teniendo a Óscar Córdoba, que es una leyenda viviente, un portero extraordinario, y con los jugadores que tenía Colombia, pero él se confió a poner pocos hombres en la barrera, como me veía tan lejos, y yo pensaba al revés, que jugando en altura, con cancha mojada pegándole con comba y picándole adelante iba a ser un gol, y salió perfecto, a tal punto que la gente que estaba en el estadio me aplaudió. Eso es lo lindo, el reconocimiento de la gente de Colombia con ese gol extraordinario, hoy en día es difícil que un arquero pueda hacer esos goles”.

Acá han venido muchos jugadores paraguayos ¿usted tuvo la oportunidad en algún momento de estar en el fútbol colombiano? “Sí, tuve una oportunidad estando en el Zaragoza, de España, la gente de América de Cali, el señor Miguel Rodríguez me había llamado en su momento para poder dejar Zaragoza y jugar en América, esa fue una oportunidad única de jugar en Colombia, pero en ese momento la gente de Zaragoza no quería dejarme ir, porque era un portero muy joven, de 23 años. La gente de América de Cali tenía la intención, pero no se dio”.

¿Cómo está la situación con el presidente de la Conmebol? ¿Cuándo se encontrarán en los juzgados? “Él hace dos semanas me inició una demanda por difamación, injuria y calumnia, el 16 de junio tenemos la primera prueba de conciliación, por la cual ya di orden a mi abogado, vivo en Buenos Aires y por cierre de fronteras obviamente no puedo estar, de que no hay conciliación, vamos directo a juicio oral, él también quiere lo mismo. Voy a presentar todas las pruebas de la mala administración de Domínguez que tiene al frente de la Conmebol, porque el mundo del fútbol tiene que saber que hoy en día los clubes están penando en Suramérica y estos personajes se vuelven ricos”.

Agregó que “los presidentes de cada asociación ganan 44.000 dólares por mes y cada uno ocupa un cargo importante en una comisión en Fifa, también se llevan los 30.000 euros por mes, todas esas cosas con esas denuncias de Alejandro Domínguez hacia mi persona, antes la Conmebol estaba blindada, ahora me voy a dar el lujo de pedirle todo el informe de la gestión de Juan Ángel Napout, paraguayo que estuvo presidiendo la Conmebol el año 2015, hoy en día preso en Estados Unidos por el caso Fifa Gate, donde Alejandro Domínguez fue miembro del Comité Ejecutivo, junto hoy en día con los presidentes de cada asociación. Les voy a pedir todo dónde está ese dinero que recauda la Conmebol y que no va a parar a las arcas de los clubes, me encantaría que Suramérica tenga estadios lujosos como los de Europa, me gustaría que los jugadores que están en actividad así van a tener mejores contratos y premios como los técnicos, me gustaría que en los países nuestros la Conmebol construyera canchas de fútbol en lugares carenciados para nuestros niños, porque el fútbol es eterno. Con esta denuncia me da la oportunidad de pedirle todo lo que todo el mundo sabe, pero que nadie se anima. Así como dejé un legado en el arco, voy a dejar un legado por enfrentarme con estos personajes que están matando el fútbol suramericano”.

¿Cómo empezó ese enfrentamiento con toda la dirigencia de Conmebol? “Todos los que están presos por el Fifagate lo denunciamos nosotros hace más de 10 años cuando tuvimos una reunión en Brasil. Participaron Maradona, Ruggeri, Francescoli, Romario, Careca y yo. ¿Cómo terminó la historia?: Maradona siendo un payaso mediático de Infantino, subordinado a él; Ruggeri siendo un payaso de la cadena FOX, cómplice del Fifa Gate, hasta hoy en día FOX sigue teniendo todo el nexo con Conmebol. Todas esas cosas las denunciamos nosotros en su momento y todos quedaron presos. Los que eran los vicepresidentes de aquellos personajes hoy en día son los que están en la presidencia de cada asociación. Sabemos que en Colombia Jesurún tiene problemas con las ventas de las entradas de las eliminatorias y los mundiales, también tienen el de Perú y el de Ecuador está intervenido. Toda La administración de Domínguez está muy contaminada, hay muchas pruebas contundentes contra ellos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces