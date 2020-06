Los puestos con dueño y las dudas: ¿en qué lugar de la fila va James?

Y volvió el fútbol. Y por fin se juega la Liga de España. Y no hay tiempo que perder si al final la meta es cazar al FC Barcelona y recuperar el liderato. El camino empieza este domingo contra Eibar, de visitante.

La primera cita será sin público y en el Alfredo Di Stefano. Todo nuevo tras dos meses largos de para. Y en la cabeza del técnico Zinedine Zidane, la necesidad perentoria de no reventar la nómina en la carrera tras el archirrival, guardando energía para una Champions que todavía es incierta.



Sabe que vienen partidos cada 72 horas y requiere echar mano de todo lo que tiene, lo que significa, para hombres que como James no han contado mucho, una oportunidad de revancha.



El debate está en el esquema táctico que se use: el 4-3-3, que lo hizo tan exitoso, o el 4-4-2, más prudente de cara al duro cierre de temporada.



En el primer dibujo hay al menos dos puestos escriturados en el ataque: Benzema y Hazard. El primero es indiscutible para el DT por calidad, resultado y compromiso. Y el segundo ha sabido aprovechar en su favor la larga pausa para recuperarse de una lesión, dejar en el olvido el paso por el quirófano y, según quienes lo han visto, hacer que su jefe alucine con su espectacular estado físico.



La duda sería quién completa el tridente del ataque. Y no, entre las preferencias no aparece el colombiano: dice el diario Marca que los favoritos son Bale y Asensio. Aunque el galés, en realidad, parece el dueño de la casilla pues está físicamente apto, lo que en su caso ya es mucho, y su calidad no está en el mismo nivel de discusión que su compromiso con el equipo. Aprovecharlo y motivarlo será la gran tarea de Zidane, pues aunque su debilidad es Asensio, la realidad es que no juega hace un año y habrá que llevarlo con mucha prudencia.



Detrás en la fila están dos brasileños: Vinicius Jr y Rodrygo. El primero venía con buen ritmo antes de la pausa y el segundo contaba menos, pero sumaba más minutos. Y luego está Lucas Vásquez, a quien se ha señalado en la puerta de salida pero generalmente tiene oportunidad como alternativa con Zidane. Mismo caso de Isco. Atrás, más atrás, están Brahim y James. No tendrán chance de titulares, seguramente, pero los 5 cambios les pueden dar minutos.



La otra alternativa es el 4-4-2, la favorita de Zidane por prudente, según el diario ABC. Aquí se requiere de cuatro centrocampistas que le den consistencia al centro del campo cuando el desgaste físico apremie. Y puede ser una mejor opción. Habrá que cuidar a Casemiro y entonces emerge Valverde como alternativa natural, pero con una compañía que sería Kroos y alguien más entre Modric, Isco o James, jugadores con salida, pero van a requerir mucho compromiso en marca. Parece que el croata, en teoría, tiene la primera opción.



Lo bueno es que James conoce el puesto, entiende la obligación y sabe que se juega su última carta. Sí, vienen Asensio y Lucas Vasquez y los jóvenes brasileños, a quienes de veras les cuesta ponerse el overol, incluso más que al colombiano. Hay mucha gente, pero también hay un último tren al que hay que subirse sí o sí. Si hay que sufrir, que sea ahora. La oportunidad de cazar al líder, que asoma a solo dos puntos, va a requerir de Zidane mucha flexibilidad y los 5 cambios se lo permitirán. Es verdad que la fila es larga, pero el que pestañea pierde su lugar, un error que James no se debe permitir otra vez.