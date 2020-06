James en la lista: Real Madrid citó su equipo para enfrentar a Éibar

Zinedine Zidane convocó 23 jugadores para el partido en el que Real Madrid enfrentará al Éibar, en el regreso de la Liga de España después de una larga pausa a causa del coronavirus. El equipo merengue contará con sus principales figuras, como Eden Hazard o Karim Benzema. El colombiano James Rodríguez está en la lista, aunque no pinta como principal opción en el once titular.



Real Madrid es el escolta del Barcelona en la tabla de posiciones, y está obligado a vencer a Éibar para no perderle pisada al club catalán.



Esta es la lista de convocados de Zidane para el juego Real Madrid vs. Éibar: