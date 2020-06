Opción Premier League: ¿Qué saben de James en Manchester United?

El rumor vino de Inglaterra más con más prensa que el SpaceX y al tocar suelo colombiano se expandió sin filtro: ¡James Rodríguez sí estaba en la carpeta del Manchester United!

Lo publicó el diario The Sun, hace un par de días, y, en términos de redacción, no dejaba duda: la zurda del colombiano puede hacer diferencia en un equipo cuya fase creativa puede carecer de alguna pausa, alguna chispa, un segundo más para romper defensas rivales. No parecía que los 28 años de edad del jugador significaran un gran problema y era más barato y con experiencia más comprobada en caso de fallar el fichaje de Jadon Sancho.



¿Por qué dudar? ¿Por qué no? Es cierto que no es la primera vez que se menciona el nombre de James para la Premier League, pero en el caso del Manchester United vino siempre atado a un posible canje por Paul Pogba, el jugador que sí quiere Zinedine Zidane para su Real Madrid. Ahora, según la versión, se trataría de un negocio aparte, casi que basado en las cualidades del jugador y en la opción de tener un buen precio, considerando que no cuenta en su actual club y aparte en un año quedaría libre.



Y ahí está el detalle: no cuenta en Real Madrid, ¿por qué iba a contar en el United, con un Ole Gunnar Solskjær que no se distingue por el fútbol vistoso sino más físico? Parecía una buena ficha en un Arsenal, incluso en un Everton, por debilidad de Ancelotti, pero sonaba al menos sorpresivo que realmente lo quisiera, fuera de una negociación más grande, el equipo rojo por donde pasó, con más pena que gloria, el Tigre Falcao.



Por eso vale la pena preguntarles a quienes conocen la Premier de primera mano: "Es una oferta del Real Madrid por intermedio de Jorge Mendes, quién está ofreciéndolo en el mercado. No es la primera vez que el empresario se lo plantea al ManUnited, pero James no es del gusto de Solskjaer. El tiene visto a Grealish siendo su principal objetivo", dijo Luis Fernando Restrepo, periodista de DirecTV en Inglaterra.



Jack Grealish. 24 años. 31 partidos en la temporada, 9 goles. 30,5 millones de euros, según Transfermarket. Brazalete de capitán del Aston Villa, que por estar tan cerca del descenso estaría muy interesado en transferirlo pronto y bien. Justo lo que necesita el United, que no está solo en el parque pues en Real Madrid y Barcelona gusta y mucho. James, 28 años, 13 partidos (más suplencias que otra cosa), 1 gol, 32 millones de euros y nula experiencia en la Premier, no parte en condiciones muy ventajosas.



"Es de costumbre de Mendes que una vez que ofrece jugadores usa medios locales para crear atracción mediática y decir que son los clubes los que se interesan por sus representados", añadió Restrepo. Unas veces lanzar la red usando la prensa resulta, como en Bayern Múnich, otras no, como en Juventus.



De hecho, al preguntarle a Sam Lee, de The Athletics en Manchester, no pasó del "improbable" o "raro" para hablar de un supuesto interés del que n se habla mucho a nivel local. "No necesariamente falso, pero raro", fue su resumen. Más o menos, el mismo indicio de Restrepo.



Sonaba, como dicen los ingleses, "weird" (extraño), que pudiera ser un plan B para Sancho, uno de los tres jugadores jóvenes más caros del mundo, además inglés, de solo 20 años, un negocio redondo por donde se mire, incluso en tiempos de crisis postpandemia.

​

​Pero la situación abre un interrogante más amplio: ¿realmente alguien en la Premier League ha mostrado un interés real en contratar a James Rodríguez, más allá de las versiones de Arsenal, que no llegó a ningún medio especializado, o Everton, con todo y la admiración de Ancelotti? "He estado preguntando y me confirmaron la oferta de Mendes pero me dijeron que no hay interés... Y Ancelotti en enero me dijo a mí que buscaba más a un volante de marca o un lateral. Ahora, si Everton quisiera traerlo, James tendría que rebajarse el sueldo", dijo Restrepo.



¡El sueldo! 8 millones de euros por temporada, nada menos, en tiempos en que los gastos se restringen y nadie sabe si la Premier logrará superar la prueba económica que dejará el coronavirus. Pensándolo bien... ¡No más preguntas, señor juez!