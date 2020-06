¡Revive la opción Premier League para James! Un histórico lo tentaría

El mercado no para... y los empresarios menos. Y en las últimas horas han echado a rodar de nuevo una posibilidad que sonó en el pasado y que habría vuelto a tomar fuerza: James Rodríguez podría llegar a la Premier League.

Según informa el diario The Sun de Inglaterra, el interés del Manchester Untied revivió con tal seriedad que ya habrían contactado a Real Madrid para negociar una "reducción en el precio", del zurdo, con el objetivo de llevarlo cuando antes a su disciplina.



"United ha sido un admirador de James desde hace tiempo", afirma la fuente, que recuerda su paso por el Bayern Múnich en préstamo y los 80 millones de euros que en su momento pagó Florentino Pérez por sus servicios (2014).



Claro, recuerdan también, como todos, que tras su regreso de Alemania las cosas no han ido muy bien: "James no ha sido titular en Liga para Zinedine Zidane desde mediados de octubre y sus únicas cuatro apariciones en el año actual han sido en copas", apuntan.



Pero son días difíciles para hacer negocios y es lo que quieren aprovechar los británicos para hacerse con un jugador de probada calidad, quien a sus 28 años aliviaría mucho en una posible venta a Real Madrid y, a largo plazo, sería también un buen ahorro en términos de carga nominal.



Eso sí, The Sun advierte que la situación económica tampoco es descollante como antaño en la Premier League y los recursos son limitados: "Ole Gunnar Solskjaer está sopesando la mejor manera de gastar su efectivo", asegura el diario, que recuerda el alto salario anual del jugador, cercano a los 8 millones de euros.



¿Por qué de repente vuelven a preguntar por James en Manchester United? Puede ser porque aunque Solskjaer sigue interesado en el prometedor inglés Jadon Sancho, se ha hecho difícil la negociación con el Borussia Dortmund, que pretende venderlo por no menos de 170 millones de euros. Sería un plan B, con distintas características, sin ser garantía a largo plazo pero con experiencia ganadora asegurada.



¿Ya no sería entonces una moneda de cambio por Pogba? Aparentemente no. United no quiere ceder al francés si no es por dinero en efectivo. Lo del colombiano iría en otra negociación aparte.



Los medios, en todo caso, advierten que los rojos no están solos en la Premier en su interés por James y aseguran que Everton podría aprovechar la cercanía del futbolista con Ancelotti y atravesarse en una posible negociación.