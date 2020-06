‘James puede necesitar al Atléti y adaptarse a defender’: más consejos

En diálogo con Win Sports, Luis Amaranto Perea dio su opinión respecto al futuro de James Rodríguez en España y argumentó los motivos por los que debería optar por el Atlético de Madrid.



Recordemos que el volante no ha tenido una gran temporada 2019/20 bajo las órdenes de Zinedine Zidane, motivo por el que la posibilidad de llegar al equipo del ‘Cholo’ Simeone sería interesante.​

“Es más una situación de adaptación que de comodidad. Pueda que no sea el equipo que más le conviene a James por sus características, pero le puede ayudar a la necesidad que hay a la hora de defender”, manifestó el ex-integrante de la Selección Colombia.

​

​Agregó además que “él debe saber las diferencias existentes entre Real Madrid, Bayern y Atlético, son muy evidentes, así que todo pasa por la adaptación que pueda tener al club que determine ir”.

​

Justamente respecto al tema de la adaptación, Amaranto se puso como ejemplo cuando llegó a Boca en 2003: “Tuve que aprender a entrenar de una forma totalmente diferente. En la pretemporada me costó muchísimo porque no estaba acostumbrado a entrenar de una forma tan fuerte, pero tuve que adaptarme”.

​

“Entrar a Boca Juniors, tener que adaptarme rápido y entender que se vive bajo presión continua, para mí fue muy importante”, cerró el antioqueño.