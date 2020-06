Otro más a la lista: exfigura del Madrid llenó de elogios a James

Fernando Morientes, histórico delantero español, habló sobre la actualidad de James Rodríguez y dejó grandes elogios para el atacante colombiano, que no tiene su mejor momento en el Real Madrid.



Morientes hizo historia en su país con el club blanco y en Europa, dejando 243 goles en 674 partidos jugados. Ahora, el exatacante habló e incluso defendió al volante de la Tricolor, pues no ha logrado su temporada esperada y tiene una casi segura salida en el próximo mercado de pases.

“Pase lo que pase de aquí al final de temporada, yo no creo que James haya pasado sin pena ni gloria. Estamos hablando de un jugador extraordinario, mítico para Colombia, para su selección. No todos los futbolistas pueden triunfar al mismo nivel. En la primera época acá, James tuvo partidos extraordinarios y dejó evidencia de su talento, lo puso al servicio del Real Madrid con goles maravillosos", empezó diciendo Morientes en charla con ‘El Espectador'



Finalmente, el español mencionó que aunque salió y volvió, sigue siendo un jugador extraordinario. Por otro lado, dijo que volverá a brillar como antes, sea en el Madrid o en otro club.



“Es verdad que tuvo que salir y ahora que volvió no ha tenido la participación que seguramente él y los aficionados quisieran, pero triunfar en el Real Madrid es muy complicado por la competencia que hay y precisamente él ocupa una posición en la que hay muchos hombres con talento y proyección. También depende del perfil que quiera el entrenador, en este caso Zidane, quien seguramente piensa que tiene otros de rendimiento mayor. A mí James me parece un jugador extraordinario y estoy convencido de que lo volveremos a ver brillar en el Madrid o donde sea", finalizó.