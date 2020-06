El 'Pibe' también entra al fuerte cruce entre Valenciano y Ortega

Hace algunos días hubo una acalorada discusión en redes sociales por declaraciones de Iván René Valenciano sobre Michael Ortega, quien le sacó en cara situaciones del pasado.

Aunque ya han pasado algunos días desde ese cruce de palabras, Carlos el ‘Pibe' Valderrama dio su opinión, pues él tiene un respeto por los dos personajes.

“Me duele, me duele. Más de un amigo, porque considero mi amigo al gordo Iván Valenciano. Tuvimos la oportunidad de jugar en Junior y en la Selección, lo conozco personalmente. Me dolió. Me dolió por la forma en que se expresó. Michael Ortega tiene 29 años, no tiene 50, es un pelao que todavía puede jugar”, dijo Valderrama en el programa La Botinera, de Telecaribe.

Pero Valderrama mostró su apoyo para Ortega, pues cree que tiene la edad acorde y la calidad para volverse a poner la camiseta rojiblanca, que ya portó entre 2013 y 2015.

“Michael Ortega es crack, ¡es crack! A mí no se me olvida que empezó en el Cali, cuando estaba en la Selección sub-20, cuando estaba en Alemania. Tuvo los problemas que tuvimos todos. Yo jugué 20 años ¿y los jugué todos bien? ¡Nooooo! ¡No! Yo tuve momentos difíciles y complicados, lo bueno de eso es levantarse, pararse. Tiene 29 años, lo que quiere es un chancecito en Junior. Es la oportunidad que quiere. Si tuviera 50 años yo le digo: mi hermano, te invito al Sagrado (el colegio), juega conmigo”, explicó.

A pesar de ello, Ortega espera continuar con su carrera profesional en el fútbol internacional, pues los últimos años ha jugado en el Baniyas, de Emiratos Árabes Unidos; y el Amonia Nicosia, de Chipre.