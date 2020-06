¿Ahora le huyen? Valenciano contó el cambio de los futbolistas con él

Iván René Valenciano dejó los guayos y desde hace unos años está dedicado a los micrófonos siendo uno de los exfutbolistas más destacados en este cambio de rol en Colombia.

Sin tapujos, el Bombadero habla de lo que ve y eso muchas veces le ha generado polémicas, especialmente con los hinchas del Junior.

En una charla con El Heraldo, el barranquillero contó cómo ha cambiado la relación de los futbolistas con él desde que empezó a tener tanto protagonismo en los medios de comunicación.

“Hoy yo llamo a Jarlan (Barrera) y me dice: ‘joda es que no puedo, por no sé qué vaina’. Llamo a Vladimir Hernández: ‘joda Iván, es que no me dejan’. Le marco a Santos Borré: ‘nada, toca pedir permiso al club’. Le escribo a Muriel y ya ni me contesta. Antes, cuando era solo un exjugador, sí lo hacía de una. A todos los que tú llamas te dicen que no, pero van y los llaman los amigos para que les hagan una vaina en Instagram y ahí si salen. Eso no me parece justo. Yo te llamo para hablar de fútbol, no para saludarte, ni para meterme en tu vida. Trato de entender a los jugadores, pero hoy esas cosas no las comparto, a pesar de que yo, cuando fui jugador, hacía lo mismo. Por eso te digo que, estando de este lado, los entiendo perfectamente", contó.

Y es que durante el tiempo del aislamiento era común ver a los jugadores haciendo transmisiones entre ellos y contando lo que pocas veces se atreven a contar lo que no pueden en los medios. Incluso, otros personas que no son periodistas ni futbolistas, lograron acceder a los detalles más íntimos de los futbolistas.

“Escuché a muchos periodistas que buscan a Teo para una entrevista y resulta que Teo siempre dice que no. Pero un muchacho, que no tiene nada que ver con periodismo, que es ‘Tajadita’ (Juan Ignacio Abuchaibe), le hizo un ‘Instagram live’ y Teo habló de todo. Eso lo pone a pensar a uno y lo desmotiva", contó.

Es por eso que, a manera de reflexión, Valenciano contó la opinión que tiene actualmente de la relación entre los futbolistas y los periodistas.

“Ahora la entiendo mucho más. Hoy el trabajo del periodista es tratar de poder entrevistar al jugador de fútbol, de poder tener una nota con él. El jugador de fútbol no está en la obligación de dársela, pero por lo menos debe tener respeto por el periodista. Esas son las cosas que hoy, de este lado, no comparto. O sea, al periodista tienes que atenderlo con respeto y si no puedes en el momento, por X o Y motivo, decirle: ‘hey loco, llámame mañana o llámame tal día y la hacemos’, y cumplirle, si te comprometes. Así quedas bien. Sé que a veces es difícil, porque el jugador no es dado a hablar, pero cuando tenga el chance y la posibilidad, lo debe hacer. El periodista es el medio por donde te puedes relacionar con los hinchas, que son los que se mueren por saber de ti".