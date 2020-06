Así responde Valenciano a la gente del Junior que critica su trabajo

Iván René Valenciano es uno de los exfutbolistas colombianos que ahora tienen un papel importante dentro de los medios de comunicación. Con trabajo en Espn y Caracol Radio, el barranquillero habla como pocos en su rol de panelista.



Pero esas posiciones le han traído algunos inconvenientes, sobre todo con los hinchas de Junior, quienes lo ven como un ídolo, pero se sienten atacados con algunas de sus palabras. En diálogo con El Heraldo, el ‘Bombardero’ habló sobre su rol como panelista y esas polémicas.

Preguntado si se considera un comentarista polémico, Valenciano respondió que “yo los comentarios no los hago para exponer a alguien o porque quiero incomodar a alguien. El comentario sale y tiene trascendencia porque se ha vuelto costumbre que cada vez que Iván René Valenciano dice algo, tiene resonancia. Quizá es por lo que soy hoy, por estar expuesto en televisión, por estar en un programa de radio. Yo nunca me meto en el plano personal de ningún deportista o critico a una institución porque me dio la gana de criticarla, todo lo que digo es netamente futbolístico y tiene un argumento”.

Cuando Iván René le hace alguna crítica al Junior, los hinchas siempre han tenido una mala reacción y, generalmente, se crea una polémica. No obstante, el exfutbolista recalcó que no es algo personal, sino un agradecimiento.



“¿Qué puedo tener yo en contra de Junior? Siempre me hago la misma pregunta. A Junior lo estoy acompañando desde los 12 años, cuando mi papá comenzó a llevarme al estadio. Soy hincha. Lo vi campeón en el 77 y en el 80. Luego debuté con la rojiblanca en el 88, fui campeón dos veces, soy el máximo goleador histórico del club. Junior me vendió a Italia y luego a México. Yo no tengo ningún resentimiento con Junior, por el contrario, estoy es agradecido. Pero es que mi trabajo no es decir que ‘Junior es tu papá’. La gente no ha entendido que yo ahora estoy en otro rol. Mi rol es alabar o exaltar lo bueno y criticar lo malo”, dijo Valenciano.

El ‘Bombardero’ defendió su estilo de trabajar, pues ese es el mismo que le ayudó a salir de las difíciles condiciones en las que estaba hace algunos años, cuando, como él mismo lo cuenta, lo perdió todo.



“Esa es mi forma de ser, mi forma de hablar. Uno no debe maquillar las cosas para quedar bien con todo el mundo. El ser así es lo que me ha hecho crecer en este rol en el que estoy hoy en día. Yo arranqué en esto del periodismo siendo nada y mi trabajo, de la forma como lo hago, me llevó a cubrir el Mundial de Rusia-2018. A mí no me llevaron al Mundial porque yo hablo bien del Junior, me llevaron porque tengo criterio y porque el trabajo que hago a la gente le gusta, no solo en Barranquilla y la Costa, sino a también en el interior”, expresó.

También, Valenciano respondió sobre las críticas que han llovido por parte de Teófilo Gutiérrez, actual referente del equipo.



“Una vez le escuché a Teo que yo estaba hablando mal del equipo que me dio de comer. Sí, me dio de comer, pero… ¿cuándo me retiré Junior me siguió dando de comer? ¿Cuándo se retire Teo, Junior le va a seguir pagando, le va a seguir dando de comer? Pareciera que como jugué en Junior y soy el goleador histórico del club no puedo criticarlo. Ojalá venga alguien y me quite el título de goleador para que se acabe tanta vaina. No me voy a morir. Hoy estoy en un rol en el que debo decir las cosas como las pienso y lo hago con vehemencia, pero mucha gente cree que lo digo por rabia o porque estoy resentido. Para nada”, dijo Valenciano.

A pesar de los problemas que ha tenido, Valenciano expresó que los hinchas de Junior lo siguen tratando con respeto cuando lo ven personalmente y así ha asistido al Metropolitano. Además recalcó que no se arrepiente de lo que ha dicho.



“Nunca he ofendido a nadie y siempre he tenido un argumento para decirlo. Por ejemplo, vámonos al caso más reciente que fue el de Michael Ortega. Futbolísticamente nunca ha aportado nada, sé más de sus escándalos personales que de su fútbol. Yo respondí a una pregunta que hicieron y dije que ya para qué. Y tomé como referencia lo que me pasó a mí. Yo hoy, a los 48 años, me mato haciendo ejercicio para verme mejor y digo a veces: ‘ya para qué’. Esto debí hacerlo cuando era futbolista, no ahora. Es a lo que yo me referí. No es nada en contra de Michael. Ahora, por muy bien que te entrenes, ya no te van a pagar lo que te pagaban antes”, finalizó.