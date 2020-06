Ojo Mina y Lerma: alertan por situación económica en clubes de Premier

El coronavirus covid-19 no ocultó un problema que muchos advierten en la Premier League: los clubes operan muy por encima de sus posibilidades e hipotecan sobre ingresos que, como ocurrió durante la pandemia, pueden no llegar nunca.

Según las informaciones, al menos ocho equipos están en esa situación y podrían estar expuestos a sanciones de las UEFA al operar muy por encima del fair play financiero.



El grupo empresarial deportivo Deloitte alertó sobre esta situación y aseguró que los ingresos por transmisión de TV y taquillas se verán más seriamente afectados de lo pensado mientras los gastos de cada club no paran, por lo cual los clubes que sobrefacturan ahora no saben qué hacer.



La fuente afirma que en la campaña 2018/19 ocho clubes gastaron por encima del umbral de advertencia del 70 pro ciento recomendado por la UEFA. Entre ellos están Bournemouth (de Jefferson Lerma), Everton (de Yerry Mina) y Leicester, los cuales reportaron salarios a relaciones de ingresos del 85%, 85% y 83% respectivamente.



Es la primera vez desde 2015/16 que ha habido más de un club de la Premier League operando con una proporción de más del 80%.



Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Southampton y Fulham (que desde entonces han sido relegados) fueron las otras partes que informaron cifras superiores al 70%.



Y es que solo en salarios, la Premier gasta cada temporada más de 3 mil millones de libras esterlinas. Y por ese rango van todos los gastos. Sorprende que no la burbuja no hubiera explotado antes...