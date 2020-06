Polémico cambio: jugadores podrán inscribirse y jugar con tres equipos

La Fifa permitirá que los futbolistas se inscriban en un máximo de tres clubes y jueguen partidos oficiales en los tres la misma temporada, dentro de las enmiendas regulatorias aprobadas de forma transitoria por su Consejo a consecuencia del covid-19.



Según la guía publicada este jueves, las enmiendas al Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la Fifa permiten esa opción de inscripción de manera excepcional para "evitar problemas relativos a futbolistas desempleados".



Los cambios también ofrecen flexibilidad para que las federaciones miembro planifiquen su calendario y aquellas cuyas temporadas se disputan en dos años diferentes podrán iniciar el primer periodo de inscripción de la temporada 2020/2021 antes de terminar la temporada 2019/20, siempre que se cumplan ciertas condiciones.



El objetivo de esta medida es además "dar prioridad a que los clubes terminen la temporada 2019/20 con su plantilla original".



Igualmente, y para "paliar el impacto económico para las partes implicadas en disputas ante la FIFA, en el caso de las demandas presentadas entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2020 (ambos días incluidos) no se requerirá el pago anticipado de las costas ni se aplicarán costas procesales".



La nueva normativa establece que en el supuesto de las demandas presentadas antes del 10 de junio de 2020 sobre las que no se haya emitido una decisión todavía, el importe máximo de las costas procesales será equivalente a cualquier anticipo de las costas que se haya abonado.



El documento de preguntas frecuentes publicado por la FIFA se centra principalmente en asuntos relativos al vencimiento de contratos laborales (válidos hasta el final de la temporada actual) y a los nuevos contratos (aquellos ya firmados y que dan comienzo al inicio de la próxima temporada), así como a los periodos de inscripción y los contratos que, a causa del coronavirus, no se puedan cumplir como las partes habían previsto.