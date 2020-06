Árbitros del país levantan la voz: 'Estamos completamente olvidados'

Durante los tres meses que lleva interrumpido el fútbol en Colombia y sin conocer todavía una fecha para retomar entrenamientos y la competencia, sigue la incertidumbre sobre el protocolo.



Técnicos, jugadores y directivos se han expresado reiteradamente sobre diversos temas, pero hay unos actores que permanecían en silencio, y son justamente los que imparten justicia en la cancha.



FUTBOLRED contactó al colegiado vallecaucano Luis Sánchez, juez de primera división, a quien no les extraña que hasta ahora no los hayan tenido en cuenta ni siquiera para un apoyo económico: “Así ha sido siempre, obviamente con esta situación ya se puso en evidencia toda esa vulnerabilidad y lo desprotegidos que hemos estado todo este tiempo. Somos apenas 80 en la élite, esperaría uno alguna bonificación, algo, un auxilio de la Federación, pero nada, nada es nada”.



¿No ha habido un personaje representativo que tome la bandera para que hable por todos?

“No, obviamente ellos cuidan sus intereses, pero es el revuelo a nivel nacional, me han escrito, ya que a los árbitros les da miedo hablar porque los sacan, pero en este caso ya se trata de que miren al árbitro como ser humano, y ver cómo estamos, porque muchos pasamos situaciones muy difíciles, trataría de hablar por unos 15 que están en una situación complicada, de allí para allá los de segunda división y aficionados, mucho más complejo”.



¿Por eso es el abanderado de esta causa?

“En ese documento ese que está pasando la Dimayor al Ministerio del Deporte no sé cómo lo van a hacer, ni siquiera nos tuvieron en cuenta, peor aún”.



¿Hay compañeros que solo se dedican al arbitraje?

“Claro, es que ahora el mismo fútbol exige que usted tiene que estar más dedicado al arbitraje, ahora, que usted no depende de eso porque tiene otro trabajo, pero llega un momento que la empresa te die ‘es que en este mes estuviste 12 días por fuera con un permiso especial’, eso lógicamente cansa y sacan a los árbitros de los empleos, otros por esa situación lo que hacen es tener un trabajo independiente, montan su negocio para poder tener más tiempo para el arbitraje, ya que se requiere 24/7 de disponibilidad, y con ese tema de la pandemia mucha gente quedó bloqueada por lado y lado, no pudo generar ningún ingreso”.



¿Por qué cree que los tienen olvidados?

“Es muy dura la situación, he escuchado a muchas personas de lo que están pasando, la gente no habla porque les da miedo, pero es la realidad que nos está pasando, esto es algo histórico que nos tocó vivir por la pandemia y tiene que romper cualquier prejuicio o temor de hablar de algo que es del mínimo vital, unos derechos a los que como ser humano se debe tener para cumplir una función y en el caso de nosotros los árbitros estamos completamente olvidados”.



¿No les han dicho nada de protocolos para ustedes?

“No, uno escuchar que los clubes con los jugadores hacen acuerdos de reducir sus pagos, que la Fifa, que la Conmebol, que la Federación distribuyen recursos como alivios y a nosotros nunca se nos ha tenido en cuenta”.



¿Cómo ha hecho para mantenerse sin recursos?

“Empezar a generar otros ingresos, le toca a uno acomodarse a la situación, pero lo que no le parece a uno justo que haya dedicado toda su vida, casi 25 años en el arbitraje, y tenga que pasar por esta situación, no me parece justo. Creo que se está siendo injusto con los árbitros, de allí para abajo en la pirámide los árbitros están pasando las verdes y las maduras, hay árbitros de primera división –uno gloria a Dios uno tiene su casa– que han tenido que irse a casas de sus papás porque no pueden pagar arriendo. La situación es bastante dura”.



Finalmente, sobre lo que pueda conseguir con su pronunciamiento dijo: “Ojalá nos sirva de semilla, que por lo menos se sienta un precedente y que los mismos árbitros tomen conciencia, ¿quién va hablar por nosotros? Tienen que ser los que vivimos en carne propia esta profesión que es tan dura”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces