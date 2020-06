¿Y si se queda Jersson como DT? Lo que están analizando en América

Jersson González asumió por tercera vez como el técnico interino del América de Cali, aunque con la incertidumbre actual del fútbol colombiano no se sabe si llegará a pararse sobre la raya antes de que llegue el entrenador que se encargue del equipo.

Jersson habló en el Alargue de Caracol sobre esta nueva experiencia tras la suspensión del contrato del brasileño nacionalizado costarricense: “Es algo muy claro, ese el tema que siempre hemos tocado nosotros, siempre que se va un técnico estoy yo allí, pertenezco a la institución americana, al América, todo mundo sabe el amor que le tengo a este equipo y siempre que me necesiten voy a estará allí. Muy triste con lo del profe ‘Guima’, porque me encontré a un gran profesional, a un ser humano que hace mucho tiempo no veía en el fútbol, me enseñó bastante, le aprendí bastante a él y a su cuerpo técnico. Empezamos ya con trabajos, Mauricio, que es el presidente, amigo también mío del fútbol, me explicó lo que iba a pasar, hasta el momento no se sabe nada del técnico, pero allí tienen que poner una persona encargada y yo ya venía con el profesor ‘Guima’”.

¿Es una coyuntura para que asuma oficialmente? “Siempre me he caracterizado y mucha gente se disgusta porque digo las cosas como son, en este hermoso país en que vivimos dicen que tenemos que ser inteligentes y callarse muchas cosas con las que de pronto no estamos de acuerdo y pasan en nuestras vidas; yo lo tomo de otra manera, digo que es mejor decir las cosas. Se está prestando todo para que por fin si soy el técnico del América pueda estar allí desde un principio. Es muy difícil, la otra vez se fueron los portugueses, estuve un partido, la gente piensa que uno llega en un día y los jugadores copian y creen de una en el modelo táctico, esto es de uno, dos o tres meses. El éxito del ‘profe’ Guimaraes fue ese, se echó al bolsillo a los jugadores y ellos le copiaron al 100%, a un punto de que lo quieren como a muchos técnicos hace mucho tiempo yo no veía que los quisieran los jugadores. Eso ya depende de don Tulio (Gómez), de la Junta Directiva, de Mauricio, y estoy aquí para ver lo que pasa, obviamente soy sincero tengo muchas expectativas, siempre he querido dirigir mi equipo, pero desde que inicia la temporada, ellos son los que deciden”.

¿Pese a las bajas de cinco jugadores que se avizoran, cree que queda un América competitivo? “Por supuesto, miren la calidad de jugadores que hay, una calidad de jugadores impresionante, unos Sub 20 impresionantes, esta pandemia nos dejó a todos manicruzados, el que diga que está feliz es porque tiene su futuro asegurado, a todos los clubes, no solo al América, de pronto unos equipos la maquillan un poquito más. Miren el caso de Daniel Quiñones, cuando lo metí era el mismo problema, pero ahora que es Quiñones el que se ha consolidado en el puesto no escucho a nadie que ese lo metió Jersson”.

Jersson González jugó con el América hasta el 2011. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

¿Cómo ha trabajado las divisiones menores para que renazca esa cantera? “Ese es el orgullo que siento, cuando hablo de eso no es solo de mi caso particular sino de todos mis compañeros de divisiones menores, que son excelente entrenadores. Cuando llegué el 10 de febrero de 2016 a divisiones menores nuevamente no había nada, no porque no hubiera jugadores buenos, sino que no les llegaban dónde tenían que llegarles o hacerles una exigencia. Siempre les he enseñado el respeto, empecé de cero, al punto que ahora el América de Cali tiene unas divisiones menores impresionantes, al punto que me asombro, mire a Marino Hinestroza, que está en Palmeiras, Quiñones, Cifuentes, Andrade, Mayer, Carvajal, Luis Sánchez, que fue visto por Harold Lozano, una cantera bastante apetecida”.

¿Quiénes le van a colaborar en el cuerpo técnico? “Roberto Martínez es el preparador físico mío siempre, se ha ganado totalmente mi confianza y mi amistad porque es una persona leal y es un gran profesional, Mirtha (Brock) es la otra PF, estamos los tres encargados por ahora, no se sabe si va a llegar otro cuerpo técnico, estamos entrenándolo con mucha pasión y amor”.

¿Quiere empezar de cero, pero esta interrupción le permitirá eso? “Sí, es prácticamente iniciar de cero para todos, ellos (los jugadores) tan tenido tres meses de para, entrenándose por una plataforma, que es totalmente diferente al terreno de juego, es manejar los tiempos y ritmos de trabajo para que vuelvan a ser competitivos, el cuerpo tiene mucha memoria, obviamente que no se les va a olvidar de la noche a la mañana ni en tres meses, están que se entrenan y que se juegan, hoy me encuentro con un equipo con unas ganas de ya estar en la cancha y eso lo motiva a uno, de los que siempre estoy allí para motivarlos, más aprendo yo de ellos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces