Gareca no se olvida de Colombia: James, la Selección y su pasado

El técnico de la Selección de Perú, Ricardo Gareca, no olvida la relación que tiene con el fútbol colombiano. El estratega argentino estuvo en el Vbar de Caracol Radio y habló sobre la Selección Colombia, James Rodríguez y su pasado en América de Cali.

Durante la conversación, Gareca destacó el nivel de la Selección Colombia, asegurando que los dirigidos por Carlos Queiroz son favoritos para clasificar al Mundial de Catar 2022: "Colombia es uno de los candidatos para clasificar, nosotros no dudamos respecto al potencial... Veo a Brasil estando, veo a Argentina estando, veo a Uruguay estando, Colombia lo mismo. En el caso nuestro (Perú), debemos pelear un cupo".

Sin salirse del tema, Gareca se refirió sobre el '10' de la Selección Colombia, afirmando que si bien no sigue de cerca los rumores que acompañan su carrera, sabe del peligro que significa tenerlo como rival: "Sé lo que significa James Rodríguez enfrentándolo, es un jugador que uno tiene que estar permanentemente cuidado, es de sumo cuidado, tiene una ascendencia importante en la Selección. Más allá de la poca continuidad de James, no creo que sea un jugador que no sea tenido en cuenta y sigue siendo importante para su Selección".

Asimismo, Gareca mencionó al jugador colombiano que más se asemeja sus características cuando era futbolista, identificándose con Rafael Santos Borré o Duván Zapata: "El más parecido a mí sería Duván Zapata por la altura, y es más alto que yo, si tengo que hacer una similitud debe ser alguien alto, Colombia no tiene delanteros altos, de pronto Borré".

Finalmente, el estratega argentino habló su relación con el fútbol colombiano, recordó su etapa como jugador y como director técnico: "(como jugador de América) Lo más grato fue mi estadía y la de mi familia en Cali, porque me trataron muy bien. Me adapté tan rápidamente a Cali, que eso me resultó muy fácil, América era muy exigente, porque siempre estaba en Copa Libertadores y siempre estaba peleando el campeonato. El 'médico' Gabriel Ochoa Uribe tenía un plantel amplio", y añadió "En América como entrenador me fue muy bien, fue una etapa corta. Luego en Santa Fe, los resultados no fueron acompañando, comenzamos muy bien. Teníamos el respaldo dirigencial, pero dado ese apoyo decidimos dar un paso al costado, las coas no estaban de la mejor manera".