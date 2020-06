'Hoy me quedo con Andrada sobre Armani para que ataje en Argentina'

Si hay alguien que conoce perfectamente el fútbol argentino es el exguardameta colombiano Óscar Córdoba, quien desde su conocimiento en la posición, escogió al arquero que debería ser el titular en la Selección Argentina. Prefirió a Estaban Andrada por encima de Franco Armani.

“Hoy me quedo con Andrada sobre Armani para que ataje en la Selección Argentina, aunque Franco también tiene sus títulos ganados. Pero si me dan a elegir, voy con Esteban que tuvo la mala suerte de lesionarse en el 2018, si no este nivel que demostró lo hubiésemos visto antes. Es un arquero completo”, precisó el vallecaucano en diálogo con ‘Boca Late’.



Tanto Andrada como Armani han entrado en las convocatorias del técnico de Argentina, Lionel Scaloni. Andranda ha disputado partidos amistosos, mientras que Franco Armani jugó el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América del 2019.

Finalmente, Córdoba habló sobre su paso por el equipo xeneize en compañía de otros colombianos como Mauricio Serna y Jorge Bermúdez: "Tuvimos muy buena conexión con el hincha de Boca, estábamos escribiendo una linda historia, con letras de oro. El caballo de batalla de Bianchi era el hambre de gloria para ganar todos los torneos. No podíamos conformarnos con uno solo”.