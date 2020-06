Ángel López no se rinde: su sueño de dirigir al América de Cali

América de Cali sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador, luego de que el club decidiera, a falta de dos meses de su vencimiento, la suspensión unilateral del contrato de Alexandre Guimaraes al no llegar a un acuerdo en materia de rebaja salarial.



Aunque se han mencionado los nombres de su probable reemplazo, entre quienes suenan el vallecaucano César Torres y el español Ángel López, éste último sigue refiriéndose con mucha propiedad a la opción de llegar al banquillo escarlata.



Se encuentra en España, algo que suena contradictorio, porque en un comienzo en el caso de ‘Guima’ también se vio como un punto en contra que estaba en Costa Rica y los vuelos internacionales solo se reabrirán el 1 de septiembre, un mes después de que tal vez ocurra la reanudación de la competencia en Colombia.



Tulio Gómez dijo, en diálogo con FUTBOLRED, que la escogencia del nuevo técnico se daría un mes antes de oficializarse la fecha del regreso de la Liga. López no es conocido en Colombia, porque su recorrido solo abarca haber dirigido al Delfín de Manta, de Ecuador –estuvo en enero en pretemporada en Cali–, Getafe (segundo entrenador), Recreativo de Huelva y la Selección de Guinea Ecuatorial. No obstante, al escucharlo deja la sensación de que el visto bueno de su compatriota Álvaro Rius, mánager deportivo del club, podría ser un plus al momento de que los directivos tomen la decisión final.



Sobre la forma en que avanzan los contactos, señaló en El Alargue, de Caracol Radio, que “nos mantenemos a la espera, lógicamente todo esto que se está viviendo con la pandemia, que las fronteras estén cerradas, que no haya una fecha de reinicio del campeonato y que la situación no esté tan paralizada, creo que también mantiene un poco más la demora de lo que sería habitual en la contratación de un técnico, pero bueno, nos mantenemos a la espera de la decisión definitiva del club”.



¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la gente de América? “Mantuve contacto con Tulio (Gómez) durante mi estancia en la pretemporada con el Delfín, a partir de allí más o menos hemos mantenido el contacto, hace poco di unas capacitaciones para entrenadores colombianos y al propio Tulio le envié la invitación, más o menos hemos mantenido el contacto, pero lo que es ya una posible contratación para la vacante que les ha quedado tras la salida de Guimaraes lo lleva a mi grupo de mediación, que son los que tienen contacto con ellos”.



¿Se han dado un tiempo para decidir? “Creo que lo marca la evolución de la pandemia, principalmente no tener fecha del reinicio de los entrenamientos, del inicio de la temporada o de la pretemporada es lo que está haciendo que este proceso sea más complejo de lo que ya es habitual contratar un técnico para unan institución de semejante, pero la verdad es que nos mantenemos a la expectativa y preparados por si llega el momento adecuado”.



¿Usted tendría algún inconveniente en ajustarse al estrecho presupuesto de América y tener asistentes colombianos? “La verdad es que no me gustaría que fuera lo económico lo que me alejara de ser el director técnico de un club tan grande, con la dimensión que tiene el América de Cali, creo que en mi carrera deportiva jamás ha sido prioritario lo económico, siempre tuve como factor primordial el apartado deportivo y siempre he ido tomando decisiones y yendo a los sitios desde los cuales consideraba que podía crecer y la verdad que obviamente se hablarían las cosas largo y tendido, no es una situación nueva para mí, porque ya firmé como seleccionador de Guinea Ecuatorial y prácticamente el ‘staff’ completo lo tenía como gente local de Guinea, porque era parte de mi parte de mi labor formarlos a ellos y también considero que tener gente del lugar es importante porque conocen culturalmente muy bien el club, la idiosincrasia que le rodea y creo que es importante, por lo que no veo mayor inconveniente en estos apartados”.



¿Llegar al campeón actual de Colombia y reemplazar al técnico que en seis meses consiguió la estrella es un gran reto? “Sin lugar a dudas, pero bendito problema o bendita presión, el tener que dirigir a un campeón, tener que dirigir en Libertadores, yo quiero esa presión, quiero sentir esa hinchada, quiero sentir esos medios de comunicación como te siguen el día a día, creo que si uno no disfruta en este sentido es porque no vive la profesión. Ya dirigí un país con una gran responsabilidad en competiciones internacionales muy importantes, dirigí al es el decano de una institución tremenda en el fútbol español como es el Recreativo de Huelva, brevemente tuve un paso dirigiendo al actual campeón de Ecuador, o sea que más o menos soy consciente de las circunstancias, así que me encuentro cómodo en esta presión, que es la que incluso necesito para seguir desarrollándome”.



Según sus palabras, se siente más de lado de América… “Me siento muy preparado, me siento en mi mejor momento en mi carrera como técnico, siento que si me dan la oportunidad no la voy a dejar pasar y la voy a aprovechar seguro y le voy a sacar el máximo a esa plantilla, pero eso es lo que depende de mí, no lo que no depende de mí no está en mi radio de actuación y queda esperar a que el club se decida”.



¿Usted considera que los resultados inmediatos lo avalan para ser un buen candidato para América? “Pienso que mi última experiencia no es evaluable ni demostrable, ni se puede considerar como una oportunidad porque tres fechas no tiene sentido, sí invito a que llamen a cualquier jugador, directivo o persona del ámbito de Delfín que estoy seguro que van a hablar extraordinariamente de mí como técnico y como persona, y a partir de allí en Guinea Ecuatorial hemos tenido hechos sin precedentes como ganar por primera vez fuera de casa, como clasificar a la fase de grupos de Catar 2022 de la Copa del Mundo, en el ‘Recre’ mejor entrenador debutante en la historia del club, más toda mi experiencia anterior en la Liga española en seis temporadas en la primera división como asistente más haber entrenado en cuatro continentes, dos carreras universitarias, más haber pasado por mucho fútbol, creo que es aval suficiente como para tener un reto de semejantes características, preparado me siento más que de sobra, solo queda esperar la decisión”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces