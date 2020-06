¡Prográmese! Futbolistas de la Liga compartirán en vivo sus ejercicios

Los futbolistas ya tienen luz verde para entrenamientos individuales y buscan volver a competencia grupal para el próximo mes. Así las cosas, se siguen poniendo a punto con todos los protocolos de seguridad.



Ahora, por medio de Cerveza Águila y el programa ‘Gym y Fútbol', habrá futbolistas de grandes equipos que compartirán sus rutinas y ejercicios en vivo por medio de un Instagram Live.

¡Se agendaron las fechas! Nuestros jugadores están listos para regresar a la cancha. Prepárense para entrenar junto a ellos y sudar la camiseta durante los live's en nuestro canal de Instagram https://t.co/pd8JGigr7h #EstePartidoSeJuegaEnCasa. pic.twitter.com/UN9LeaYxn4 — Cerveza Aguila (@CervezaAguila) June 8, 2020

Los horarios y jugadores están así:



Martes, 9 de junio - Kelvin Osorio de Independiente Santa Fe - 7:00 p.m.



Miércoles, 10 de junio - Pablo Mina del Boyacá Chicó- 7:00 p.m.



Jueves, 11 de junio - Gerardo Ortiz del Once Caldas- 7:00 p.m.



Viernes, 12 de junio - Carmelo Valencia de Junior de Barranquilla- 7:00 p.m.



Sábado, 13 de junio - Santiago Montoya de Millonarios - 10:00 a.m.



Martes, 16 de junio - Yeison Gordillo del Deportes Tolima- 7:00 p.m.



Miércoles, 17 de junio - Luis Paz del América de Cali- 7:00 p.m.



Jueves, 18 de junio - Javier Reina del Deportivo Independiente Medellín



Viernes, 19 de junio - Carlos Lizarazo del Deportivo Cali- 7:00 p.m.



Sábado, 20 de junio – Alcatraz García del Cúcuta - 10:00 a.m.



Por otro lado, también habría sorteos y demás para los hinchas. Este martes 9 de junio empezará Kelvin Osorio, de Santa Fe, con su rutina de entrenamiento para que los aficionados se unan a la iniciativa.