El lado tierno de Éder Chaux: así es su curioso entrenamiento especial

El aislamiento obligatorio llevó a que los clubes de fútbol tuvieran que adoptar los entrenamientos virtuales desde las viviendas de sus futbolistas, quienes deben seguir por zoom u otras aplicaciones las indicaciones de técnicos y preparadores físicos.



Por ello, los apartamentos y casas fueron adaptadas como ‘canchas’, así el espacio no fuera el ideal, pero lo importante es que los jugadores que no pierden del todo el ritmo que tenían antes de la cuarentena.



Siendo el puesto del arquero uno de los más afectados, por todo lo que implican los movimientos particulares que deben realizar, Éder Chaux, guardameta titular de América de Cali, encontró su lado más tierno, con una bonita y motivadora forma de cumplir con sus prácticas.

En su rutina de ir por los balones abajo y a los lados, involucró a Dulce María, su pequeña hija que el próximo 28 de junio cumplirá 3 años de edad. De igual forma, es apoyado por su esposa, Alejandra, vinculada al Congreso de la República, y quien vía teletrabajo realiza las dos tareas.



Un video captó varios momentos especiales de una mañana en que Chaux aprovechó que Dulce María no le quitaba la mirada y estaba juiciosa, hizo que lo exigiera con balones arriba y abajo. Por ello, FUTBOLRED lo contactó para hablar de ese momento especial y las recientes informaciones del campeón colombiano: “Compartir con mi hija en estos días ha sido algo muy lindo, ella también ha estado muy atenta, pendiente de mis entrenamientos, hemos tenido la oportunidad de compartirlos, fue muy gracioso porque poder ella estar allí como si fuera una entrenadora, tiene toda la disposición y eso es importante la conexión entre padre e hija para esto y también compartir muchos juegos”.



¿La niña ha ido aprendiendo la forma en que usted realiza las prácticas? “Definitivamente, ha empezado a entender todo lo que tiene que ver con mi labor como arquero, lo de América, ahora estando en casa que saco mis herramientas, mis guantes, mi uniforme, el balón, le saqué también el uniforme a ella para que pudiera estar preparada, es algo muy lindo que entienda y a medida que va creciendo cogiéndole mucho amor al fútbol, que un deporte muy lindo y feliz de estar con ella mi esposa en este tiempo, que también ha sido mi entrenadora y me ha podido dar la mano con los ejercicios”.



¿Ese factor lo ha mantenido motivado en el encierro de la pandemia? “Es lo más lindo e importante estar unidos como familia ahora en medio de esta situación tan difícil, es una realidad para todos, pero cuando estamos en casa, compartimos, jugamos y nos reímos uno se olvida de lo demás, ver que es una bendición el poder estar disfrutando de ellas, poder pasar los días con ellas, así son días más llevaderos y especiales”.



¿Le tiran mucho balón a ángulos difíciles? “Sí, se han convertido como en mis entrenadoras, han sido mis preparadoras de la posición, me han dado la mano cuando las he necesitado, tirándome el balón en algunas direcciones para que pueda agarrarlo, quizás en nuestras casas se hacen las cosas difíciles, pero en la mía se han hecho fáciles, de eso se trata, que nos ayudemos, sabemos que es una situación que no esperábamos, pero hemos podido adaptarnos y ha sido de gran ayuda para seguir con mi preparación en casa”.



¿Su esposa aprovecha sus entrenamientos para estar también en forma? “Sí, ella también ha podido realizar algunos trabajos y rutinas de ejercicio conmigo debido a que los gimnasios están cerrados, también con sus cuidados personales, ayudarnos el uno al otro, animarnos, es algo muy lindo, cuando uno trabaja en equipo así de esa manera en familia nos ayuda a seguir preparando”.

¿Es verdad que América próximamente implementará los entrenamientos virtuales a doble jornada? “Hace poco recibimos una comunicación del presidente en la que se dice que vamos a empezar los entrenamientos a doble jornada con la intención de nuevo ir retomando nuestro nivel, poder aumentar las cargas, sabiendo que se avecinan nuestras prácticas en las sede y poder seguir aumentando nuestro rendimiento”.



¿América ya adaptó los protocolos en su sede? “El presidente nos informó que ya se han venido realizando algunos ajustes, cambios en la sede, en el camerino, que se habilitó la nueva cancha con un césped muy bonito, mucho más adecuado a los entrenamientos. Se está poniendo al tanto y se están ultimando detalles con respecto a los protocolos de bioseguridad para garantía de los jugadores y las personas que vayan a estar dentro de la sede”.



¿Cómo analiza las situaciones que se han presentado recientemente en la institución? “Son situaciones lamentables, teniendo en cuenta que con el profesor Guimaraes llevábamos un proceso, un tiempo adaptándonos a lo que él quería, su idea de juego y fue una noticia que nos tomó por sorpresa, pero son decisiones que como tal se toman entre los directivos. Igual ocurre con los temas de Matías (Pisano) y Rangel, porque ellos han aportado al equipo, han sido muy importante para nuestro equipo y titulares, pero bueno, aquí entra a jugar lo que beneficia a las partes, muchas veces pasa esto en el fútbol, son situaciones que se escapan de lo que uno quiere para el beneficio del equipo”.



¿Esta pandemia ha golpeado más fuerte al América? “No solo al América, todo en general, económicamente nos hemos visto afectados todos, nosotros también fuimos afectados, viendo que no hay el movimiento económico que normalmente se venía realizando, es cuestión de entender la situación, solidarizarnos y esperemos, confiando en Dios, que las cosas vayan mejorando”.



¿Hay una lista de probables entrenadores, les han dado alguna luz? “Independientemente del técnico, nosotros como jugadores tenemos que esperar, una vez se defina quién será la autoridad del equipo ponernos a su disposición y seguir alcanzando los objetivos que nos hemos trazado a través del año, que son objetivos grandes y América demanda que los jugadores estén en las óptimas condiciones para poder lograrlo”.



Por ahora será de nuevo Jerson González… “El ´profe’ Jerson ha estado muy cerca de los entrenamientos, conoce como tal el equipo, el trabajo que se ha venido haciendo, ha aportado en muchos trabajos y conoce muy cerca del plantel”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces