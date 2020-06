La charla de Jersson González que molestó, pero que él defendió

Jersson González hizo un live en instagram en el que invitó a William Rodríguez Abadía, hijo del exnarcotraficante y ahora preso Miguel Rodríguez Orejuela. Juntos hablaron sin tapujos de cómo fue del pasado, pues fue William quien llevó a Jersson al América como un voto de confianza.

Desde que inició la charla, el entrenador del equipo sub-20 sabía lo que venía y antepuso sus argumentos para tener como invitado a quién el reconoce como uno de sus papás en el fútbol.

“A esta persona le debo mi carrera futbolística. Él hizo una buena elección de jugadores de Boca Juniors de Cali y nos metió en un grupo con los mejores del Valle: Leonardo, Carlos Montoya, Oviedo, Mafla, mi persona", luego añadió “él es una persona que me formó. Yo hago el en vivo, a mí no me interesa".

Según contó el mismo Rodríguez Abadía, “fue un proyecto que se inició en el 89 en las inferiores. Se hizo algo serio porque fortalecimos a los jugadores en lo físico con alimentación y demás; a la vez hicimos el torneo de la esperanza, que era una competencia de alto nivel. El resultado es que salieron jugadores importantes en la historia del fútbol vallecaucano", expresó.

El hijo de Miguel Rodríguez reconoció que el paso de esa familia ,y las demás personas que trabajaron en esa institución, fue muy importante por la labor de crecimiento del equipo. Luego añadió que tenían la posibilidad de contar con grandes jugadores y no porque se compraran árbitros o títulos.

“Al hincha de América le tocó 50 años del sufrimiento hasta el 79 que fue el primer título. La llegada del viejo mío ayudó para que América se echara hacia adelante, aunque luego pasó lo de la B. América no necesitaba árbitros porque tenía buenos jugadores, los árbitros se equivocan a favor y en contra. Eso lo dicen los mediocres porque no nos podían igualar ", dijo.

William Rodríguez también señaló cómo está su vida en el aspecto judicial y el de su padre. “Yo pagué lo que debía, me entregué voluntariamente y hoy estoy libre. ¿Por qué no puedo hablar contigo (Jersson) si somos amigos? El que no quiera estar, quien no esté. No todo en la vida lo hice mal porque me preparé, en algún me desvié, pero ya pagué. Tengo el derecho de hacer estas cosas porque conozco el tema logramos hacer bien las cosas con la junta y puedo hablar porque gane, América ganó bajo la batuta de la junta directiva y no me escondo". Y añadió “Mi padre está bien de salud, pero tiene que vivir las consecuencias de haberse equivocado y a lo mejor morir en una cárcel. Está ahí, nunca ha hablado de nadie y dio mucho por la institución". También explicó que sus aspiraciones no son volver a ser directivo del equipo.

Jersson González también se refirió a la salida de Alexandre Guimaraes y hasta respondió a quienes lo insultaban en redes. “Lo que digan en redes sociales es cosa allá. El profe ya no continúa: es una excelente persona y un gran camellador. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar porque él y su cuerpo técnico fue muy bueno"

“¿Hasta cuándo vas a hacerle el cajón a los técnicos?", le preguntaron y él dijo “Esas son las preguntas que me gustan responder porque me doy cuenta que hago las cosas bien y a ellos les deseo que Dios lo bendiga y les vaya bien, aunque si trate de pensar un poquito la manera de pensar".