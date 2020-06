Más líos en América: piden suspender reconocimiento por falta de pagos

‘El niño que llora y la mamá que lo pellizca”. Ese adagio se puede aplicar perfectamente a la difícil situación financiera que vive actualmente el América de Cali, que ahora tiene un nuevo capítulo por una reclamación ante falta de pagos.





Este martes se conoció que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, le envió un comunicado al Ministerio del Deporte para que suspenda el reconocimiento deportivo del club por encontrarse en mora con los salarios del plantel profesional desde el mes de marzo pasado.



La noticia la confirmó Luis Alberto García, miembro de la asociación, en El Corrillo de Mao, argumentando que “es así, América está adeudando y conforme a la Ley 1445, artículo 8, es causal de suspensión del reconocimiento deportivo. Se hizo al Ministerio al Deporte, ahora el Ministerio le corre traslado al América sobre la queja para que ellos ejerzan su derecho a la defensa y después de eso Mindeporte saca la resolución, archivando o suspendiendo el reconocimiento deportivo”.



En cuanto a si la situación se ha generado por los estragos que trajo el coronavirus a la economía de los clubes, ya que eso no había ocurrido antes en los conjuntos vallecaucanos, el ex volantee escarlata agregó que “no lo sé, porque fíjese que América recibió de Conmebol un dinero, volvió a recibir de Conmebol, recibió de la Federación Colombiana de Fútbol, si es claro que ha tenido una disminución de ingresos en cuanto a taquilla, también ha seguido recibiendo de televisión, entonces la pregunta es ¿por qué suspende contratos? Fíjense que el Ministerio del Trabajo dio directrices a protección del empleo y el América también ha suspendido contratos, esto es lo que uno no entiende, sabiendo que el América está en 1116, y que es una entidad que tiene toda la normativa laboral, deportiva, y que pase esto”.



¿Ustedes consideran que lo pasó con Alexandre Guimaraes, Juan Pablo Segovia y Matías Pisano está dentro de la ilegalidad? “Hablo por los futbolistas, si el Ministerio del Trabajo establece una directriz de protección del empleo, donde informa que tiene que hacerse todo lo posible para no suspender, y el América suspende, me parece que no está de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Trabajo, y sobre el no pago de salarios, está incumpliendo la ley laboral , la Ley 1445, porque a los trabajadores en Colombia les tienen que pagar su salario completo cada 30 días”.



¿En esas quejas que les comunican los jugadores de América qué más les dicen? “Que el dueño está manifestando que no tiene dinero, que la verdad la situación es muy difícil, que los futbolistas ganan mucho; pero yo también les puedo decir que en las tiendas que tenía el dueño no recibía derechos de televisión, aquí sí los recibe, también taquillas. Entonces, no es tanto que el futbolista gane mucho, es que uno como equipo tiene que ser responsable y pagar las obligaciones laborales a las que se compromete”.



¿Ya tuvieron contacto con la gente de América? “No hemos tenido, tuve comunicación con Mauricio Romero, mi compañero, hace mes y medio y le dije que no es posible que al futbolista le retengan el salario, la ley no lo permite, pero hasta allí, no conversé más con él. Ya vemos que los futbolistas están incómodos, porque son trabajadores y la culpa no es de ellos de que haya emergencia sanitaria ni una pandemia. El futbolista tiene que recibir su salario conforme a lo que dice la ley”.



¿Qué otros equipos han incumplido? “Tuvimos una semana muy complicada con las suspensiones de contratos, hemos tenido reuniones con los ministros del Trabajo y del Deporte, haciéndoles entender que les digan a los clubes que no es la mejor manera de que deben tratar a sus trabajadores, y se han dado los pagos, ha llegado la plata de la Conmebol, el dinero de la Federación y esperamos que los futbolistas, que tienen sus familias y obligaciones, puedan cumplir”.



¿Qué pasó con equipos con líos como Bucaramanga, Jaguares y Pereira? “Con Bucaramanga estamos en la segunda instancia, en la impugnación de la tutela, estamos esperando el fallo. Pereira ha suspendido contratos, ya ha llegado a acuerdos, lo más curioso es que aduce fuerza mayor solo con tres trabajadores. Después, de la fuerza mayor a los tres días hace acuerdos. Claramente es una presión indebida que tienen los clubes con los futbolistas. Esperamos que esta situación se supere, que todos los del fútbol podamos regresar con garantías de salud, es lo que estamos pidiendo”.

Sobre el conocimiento que tiene de los avances de los protocolos, contrapunteó con un dardo: “Esta pregunta se la quiero trasladar a los señores Marco Caicedo y Tulio Gómez, salvo el señor Martán, de Cortuluá, ¿por qué siguen respaldando a Jorge Enrique Vélez con la gestión que ha hecho. Hoy no hay nada, el protocolo de Dimayor es totalmente sin rigor y ¿por qué siguen respaldando el Deportivo Cali y el América a un dirigente incapaz como Jorge Vélez”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces