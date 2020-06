Las certezas de América de Cali en medio de la incertidumbre reinante

América de Cali, o mejor, su máximo accionista, Tulio Gómez, había hecho un esfuerzo grande para armar una nómina competitiva con el objetivo de defender su regreso a la Copa Libertadores y buscar la retención del título ganado en la Liga del segundo semestre del año pasado.



El proyecto incluía al técnico campeón, Alexandre Guimaraes, mantener a quienes habían sido importantes en la campaña de 2019 y hacer uso de las opciones de compra de baluartes como Matías Pisano y Michael Rangel, el hombre de los goles, que normalmente son los que más valen. Llegaron también jugadores experimentados como Adrián Ramos, Juan David Pérez, Felipe Jaramillo y otros jóvenes, pero la pandemia arrasó con todo.



Fue como un efecto dominó, en el que varias de las fichas delanteras terminaron abajo. Solo para hablar de la caída de recursos, la de la boletería estuvo en un 90% –solo pudo recaudar en los partidos ante Cali, Medellín y Gremio– y el de los ingresos generales en un 60%. Para redondear, los pasivos actualmente ascienden a más de $35.000 millones, según las cifras entregadas por el al presidente de la institución, Mauricio Romero.



Después de escuchar este lunes al directivo, las certezas rojas que quedaron en medio de tanta incertidumbre son las siguientes:



Técnico: por ahora será Jersson González el encargado de dirigir los entrenamientos, por lo menos hasta que se confirme el reemplazo de Guimaraes, cuyo proceso de desvinculación –a 14 de junio–pasa ahora a la parte legal. No pudieron ponerse de acuerdo por una diferencia del 13% en rebaja salarial. Romero confesó que el entrenador proponía un 17% y el club le puso sobre la mesa un 30%, que finalmente los separó.



Entre las hojas de vida que se analizan para reemplazarlo está la del argentino Juan Cruz Real, quien goza del gusto del máximo accionista. En su contra tiene que hasta ahora no ha podido lograr buenas campañas con los equipos que orientó, como Alianza Petrolera y Jaguares.



Los que se irían: Matías Pisano (su contrato está suspendido por no llegar a un acuerdo con los directivos en materia de rebaja salarial) y Michael Rangel, cuyas opciones de compra y contratos vencen el 30 de junio. Las dos suman 4 millones de dólares y el presidente Mauricio Romero confirmó que es un rubro imposible de pagar en la actualidad.



En el caso de Rangel hay una luz y es que puedan hacer un arreglo con Junior, dueño del 70% de sus derechos económicos, que sea distinto a cancelar el valor de los derechos.



En diálogos: Juan Pablo Segovia (también le fue suspendido el contrato por no acordar rebaja salarial y su vínculo va hasta diciembre de 2021). El jugador le manifestó a FUTBOLRED que sigue con la esperanza de acordar su continuidad, entendiendo el duro momento que se vive a nivel mundial.



Con posibilidades de venta: Sobre Duván Vergara recaen todas las miradas, aunque el mercado está quieto a raíz de la incertidumbre del covid-19, que tiene a la mayoría de ligas en receso. Hay interés de algunos equipos, pero hasta ahora ninguna propuesta que llene la expectativa. Igual ocurre con Carlos José Sierra, de quien se dijo podría ir a México o Europa.



La cantera: entrará a hacer parte importante en esta nueva etapa, con jugadores que estaban en otras ligas y los Sub 20 que estaban en la plantilla antes de la interrupción del campeonato, pero sin tener mucha presencia, como Juan Diego Nieva, Luis Sánchez, Emerson Batalla, Juan Daniel Cifuentes, entre otros.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces