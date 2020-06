El desconocido técnico español que pusieron sobre la mesa de América

América de Cali está en la búsqueda de un entrenador que asuma las riendas del equipo tras la salida de Alexandre Guimaraes, quien no seguirá en el club por desacuerdos económicos.

Ante esto, son muchas las especulaciones sobre el hombre que tomaría su cargo. Inicialmente se habló de Juan Cruz Real, quien ya pasó por Colombia con clubes como Alianza Petrolera y Jaguares.

Sin embargo, ahora se especula con un nuevo y desconocido hombre: Miguel Ángel López, homónimo del ciclista colombiano. Él es español y ha tenido experiencia en su país y en otros lugares exóticos.

'De Taquito con Marino' lo entrevistó y él mismo contó que sí conoce a Tulio Gómez, así como que han acercado su nombre para ser entrenador del club, aunque aún no hay un arreglo formal ni negociaciones claras.

“Estuve en Cali en enero, jugando varios partidos amistosos y tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con Tulio Gómez. En el presente hay un grupo intermediario que ha acercado mi nombre al club", dijo Miguel Ángel López.

“Simplemente tuvimos una conversación porque en Colombia tengo amigos, he dado capacitaciones, pero no hablamos de tomar el equipo a mitad de año", dijo de su relación con el máximo accionista del equipo.

Según contó, él empezó a perfilar su carrera como entrenador desde que tenía 19 años, pues jugaba en Tercera División de su país y no estaba fácil el ascenso. En su trayectoria ha pasado por Getafe, Dubái y Guinea Ecuatorial.

“Si deportivamente es un sitio desde el cual se pueden conseguir cosas importantes, ese es mi sitio. Yo estaba trabajando en Dubái y negocié para ir a Guinea ecuatorial. Pasé allí porque me ofrecían ser seleccionador nacional y seguir creciendo", dijo.

López no ocultó su gusto por llegar al equipo escarlata y aseguró que el tema económico no va a ser un factor fundamental para rechazar una oferta del equipo escarlata.

“Eso es un tema secundario porque la ilusión en un club de tanto prestigio es máxima y no creo que el factor económico me quite la posibilidad. Estoy acostumbrado a tener jugadores jóvenes porque por mucho tiempo lo hice en Getafe. En las inferiores de América hay jugadores de mucho talento y la verdad dirigir jugadores jóvenes que tengan hambre a jugadores contrastados que se muevan solo por lo económico", señaló en la emisora vallecaucana.

Finalmente, López respondió que no conoce a Álvaro Rius, quien hace parte del proyecto deportivo del América de Cali.