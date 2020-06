Presidente de Boca Juniors da su última palabra sobre futuro de Villa

Boca Juniors sigue meditando el espinoso asunto del futuro de Sebastián Villa, denunciado en Argentina por presunta violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés.

Las declaraciones van y vienen desde los protagonistas y los propios directivos de su club, Boca Juniors, que lo consideraba inamovible pero ahora, por las circunstancias, no sabe cuál será su futuro.



Sobre esta incertidumbre habló el presidente del equipo, Jorge Amor Ameal: "Que la justicia defina la situación de la forma que debe ser, no administramos justicia, administramos un club de fútbol", dijo en declaraciones al canal TyC Sports.



La confianza es total, pero el escándalo y el trámite judicial dictarán sentencia en su caso: "Es un excelente jugador, puertas hacia adentro cada casa es un mundo. Esperemos que la justicia sea rápida porque si es lenta, no es justicia”, concluyó.



El directivo intenta salir al paso de los rumores que indican que Villa podría ir cedido a otro equipo, sea cual sea el veredicto de la justicia, pues el solo escándalo ya es inmanejable para su club. Evidentemente, se esperará a una decisión final y solo entonces se conocerá el futuro del extremo colombiano.