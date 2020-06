Colonia se ilusiona: la lesión de Jhon Córdoba no sería de gravedad

Colonia perdió 2-4 contra Leipzig y se puso más presión en la zona de descenso de la Bundesliga. Pero esa no era la máxima preocupación: el goleador del equipo salió lesionado y parecía que no era un golpe menor.

Sin embargo, las noticias ahora parecen favorables. Sigue siendo una dolorosa derrota en casa, pero por fortuna el golpe de Jhon Cördoba, un hombre clave para las aspiraciones de su equipo, no sería grave.



"Probablemente sea un hematoma. Esperamos que en el partido contra Augsburgo aparezca nuevamente. El miércoles hay jornada de descanso. Ya veremos si el jueves puede regresar", afirmó Horst Heldt, director deportivo, en redes sociales del club.

#effzeh-Geschäftsführer Horst Heldt sprach am Dienstag über die Niederlage gegen Leipzig, den Gesundheitszustand von Jhon #Cordoba und das Comeback von Rafael #Czichos. 👇https://t.co/FZ62l2rPnN — 1. FC Köln (@fckoeln) June 2, 2020



Según sus declaraciones, este jueves se confirmará si podrá jugar el próximo domingo un duelo clave contra Augsburgo.



El directivo añadió que la situación, aunque no es tan cómoda como quisiera el Colonia, tampoco los hará perder la cabeza: "No tiene sentido estar preocupado, ni tampoco excederse en confianza. Siempre hemos encontrado una buena medida. Tenemos un cojín que es bueno, pero que no será suficiente. Queremos seguir marcando para tener más claridad".



Colonia está en el puesto 11 de la Bundesliga, con 31 unidades, a 7 de la peligrosa zona de descenso.