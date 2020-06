¡Apoyo de alto nivel! Las dos hinchadas colombianas que Fifa elogió

View this post on Instagram

Queremos agradecer a la barra @frbsoficial de @juniorclubsa por un generoso gesto en estos días difíciles. Recientemente y de manera sorpresiva para nosotros, ellos donaron unos mercados a algunos de nuestros muchachos de LDS en Barranquilla sin tener ninguna obligación y por el contrario pensando más allá de sí mismos. Hoy nosotros devolvimos el gesto y brindamos algunos mercados a integrantes de ellos en Medellín. Si de todo este caos también nos queda aprender de otras barras y agradecerles, no tenemos problema si ello a todos nos hace mejores hinchas y ciudadanos y si todo redunda en poder seguir viviendo el fútbol en Paz, Aguante @barrascolombianas_convivencia #Solidaridad #Sociedad #FútbolenPaz