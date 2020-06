¡Quiere volver! ‘Tino’ Costa no cierra la puerta a jugar en Medellín

Un mes después de su despedida de Atlético Nacional, Alberto ‘Tino’ Costa habló sobre su salida del equipo verdolaga y no le cierra la puerta a una posible llegada a Independiente Medellín, equipo en el que podría estar interesado en sus servicios. El volante argentino de 35 años se encuentra en su país pasando la pandemia junto a su familia y estudiando posibilidades para continuar con su carrera deportiva.





“Nacional tiene grandes jugadores y que tiene gran equipo, pero siento sinceramente que pude haber tenido un mejor papel si tenía más continuidad. Un jugador de cierta edad, hoy en día, que no tiene cierta continuidad se le hace muy difícil demostrar su nivel de juego. Yo me aguanto las críticas, le saco lo positivo y seguir para adelante, pero a veces las recibía sin sentido. En algunos partidos entraba 15 o 20 minutos y la gente pretendía que resolviera e hiciera tres goles, eso solo lo puede hacer Messi. No creo que haya un jugador en el fútbol colombiano que en 10 minutos te pueda ganar un partido solo, menos lo iba a hacer yo. Si tenía más continuidad en mi juego y en mi ritmo, podía haber dado más satisfacciones sin duda”, expresó en diálogo con Andrés Montoya a través de Instagram.



Sobre su salida del equipo verdolaga, Costa señaló que “no soy mucho de hablar, pero quería aclarar sobre algunas cosas que dijeron sobre mí. En principio que decían que no me quería bajar el sueldo, cosa que fue verdad. Fui uno de los primeros en aceptar una rebaja de mi sueldo cuando empezó esta pandemia. Es más, me llegaron a amenazar a mí y a mi familia por Instagram, pero son cosas que va pasando uno. Sin duda alguna, no fue por tema de dinero que yo me fui de Nacional. Con mi experiencia, aprendí a tomar bien mis decisiones, Colombia fue mi sexto país que pasé como profesional, y aprendí muchísimas cosas durante mi carrera en los países donde he estado y hay que pensar las cosas mucho antes de tomar una decisión y más en el fútbol donde todo es muy complicado”.



Además, “dentro del fútbol pasan muchas cosas, pero quería aclarar que en ninguno de los casos fue algo económico. Yo veía que no tenía muchas chances de jugar de aquí a diciembre, con respecto a los minutos que había tenido con el entrenador que tenía (Juan Carlos Osorio), la decisión fue madurando y le planteé a Nacional dejar varios meses de mi sueldo a cambio de liberarme y poder regresar con mi familia. Cuando uno está lejos no es fácil y menos ahora, así que preferí resignar una parte económica. Yo podía haberme quedado tranquilo en Nacional, cobrando mi sueldo hasta diciembre, pero quería aclarar eso”.



En cuanto al concepto sobre Juan Carlos Osorio, el ex Valencia expresó que “yo no tengo nada que esconder con respecto a ese señor (Juan Carlos Osorio), para mí sinceramente es un gran entrenador, se lo dije a él, a sus trabajadores. Es una persona que trabaja y vive para lo que hace. Yo llegué en un momento que necesitaba continuidad que no pude tener”.



Frente a una posibilidad de volver al fútbol colombiano, en especial a Independiente Medellín, ‘Tino’ Costa no desmintió acercamientos, el jugador estaría dispuesto a jugar en el ‘poderoso’ y lo vería como una segunda oportunidad para triunfar en el país. “Yo estoy muy tranquilo donde me toque jugar, cualquiera sea el partido, tengo la experiencia suficiente para jugar en cualquier equipo de Colombia y sé que me va ir muy bien, tengo un gran convencimiento. No sé si sea revancha, pero quisiera mostrar el fútbol que no pude hacerlo en Nacional. Tengo allí en Independiente (Medellín) un gran compañero como (Adrián) Arregui, se muy bien como son las cosas allá y la ciudad volvería sin duda. Nos encontramos con grandes personas. Es una ciudad que la recomiendo, la pasé muy bien en el día a día”.



Finalmente, habló sobre su día a día, su compatriota Adrián Arregui con quien compartió equipo en San Martín de Tucumán y cómo quiere cerrar su etapa deportiva. “(Adrián) Arregui es una pieza clave de este Medellín, en estos momentos estoy sin club, disfrutando de mi familia, no estoy desesperado por conseguir club. Me sigo entrenando como un profesional y veremos cuales son las opciones. Estamos pasando un momento difícil y estoy tranquilo, trabajando, esperando donde voy a ir. En el fútbol no se puede adelantar nada, porque todo puede cambiar de un día para otro. Me dedico a entrenar, a disfrutar a mi familia en Argentina y veremos la mejor opción, merezco terminar bien mi carrera deportiva, en una cancha, en un lugar donde me sienta querido, conforme, el resto Dios dirá”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8