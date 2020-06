'Estamos cerca de volver a entrenar y eso es motivante': Brayan Rovira

Con cerca de tres meses sin competencia, Atlético Nacional tiene adelantado su protocolo para poder comenzar lo antes posible los entrenamientos individuales. Brayan Rovira, jugador del conjunto antioqueño desde las categorías inferiores, destacó las acciones que ha tenido su equipo para retomar actividades tan pronto el Gobierno Nacional de el aval.



“Es una sensación de alegría, no hay otra forma de verlo, después de muchos meses sin jugar, que estemos cerca de regresar a los entrenamientos, es algo que me motiva mucho. En cuando a estructura y organización, Nacional es un ejemplo a seguir, no solo en Colombia, sino en Suramérica y el mundo, por eso tienen muchas cosas listas para el regreso a los entrenamientos individuales”, indicó.

Además, expresó que “esperamos que sea pronto el regreso a la competencia, Nacional ya tiene lista la sede para los entrenamientos y eso es muy importante, esperamos que se pueda dar este gran paso para la reanudación del torneo”.



En lo personal, Rovira remarcó que “estoy contento, con mi familia en casa, compartiendo el tiempo con ellos, encontrándome, aprovechando el tiempo y valorando profundamente el valor de la vida”.



Sobre la ausencia de público cuando se reinicie la Liga, el cesarense comentó que “el espectáculo del fútbol son los hinchas, va a ser muy difícil no contar con ellos en los partidos, ellos se hacen sentir y ahora tenemos la responsabilidad de salir a buscar el título y darles una alegría”.



Finalmente, valoró lo logrado en Europa con el regreso de algunas Ligas este mes y espera que se pueda adaptar las buenas prácticas a Colombia. “En Europa han venido reanudando las competencias, ellos estuvieron comprometidos y nosotros debemos seguir esos modelos que sí funcionan, a nuestro país, siempre cuidando a los jugadores de algún contagio”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8