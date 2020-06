‘No sé si pueda exigir muchas contrataciones para el club‘: Bobadilla

Son varios nombres que cada día postulan en el Deportivo Independiente Medellín. Además de Christian Marrugo, Alberto ‘Tino’ Costa, Leyton Jiménez, Diego Álvarez, entre otros, comenzaron a sonar para llegar al conjunto antioqueño. Sin embargo, la única llegada confirmada hasta el momento sería Juan Camilo Saíz, sujeto a que se ajuste al salario que pueda ofrecerle el conjunto antioqueño.



Frente a esta ‘danza’ de nombres y teniendo en cuenta que en Medellín se fueron Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo y Esteban Ruiz, Aldo Bobadilla habló sobre el proceso que viene adelantando con el equipo y aunque no cerró la puerta en cuanto a posibles llegadas, sabe que la situación económica es difícil y deberán llegar a un consenso entre lo que le sirva y que el presupuesto se acomode.

“La situación del club no sé si vaya a dar para que pueda exigir muchas contrataciones o algún jugador diferente que podamos traer. Todos los clubes están pasando una situación complicada, si no había pandemia, muchos traspasos a nivel suramericano y europeo ya se habían dado, hay pocos clubes que contratan. Estamos conformes con el plantel que tenemos, pero si hay posibilidad de traer algún jugador que esté el club en condiciones de llegar y que me guste, lo veremos. Por ahora, tenemos un plantel que ha venido jugando en la Copa Libertadores, pasando dos fases muy difíciles y en la Liga a cuatro puntos del líder, me parece que se viene haciendo un muy buen trabajo y eso se debe al plantel que tenemos”, señaló el estratega poderoso.



Además, resaltó que “venimos apostando a un proceso de trabajo, el Medellín fue muy claro conmigo cuando llegué en septiembre sobre la situación del equipo, la urgencia de resultados, de logros de un campeonato que pudimos lograr y sabiendo el cariño y agradecimiento que tengo con la institución me dieron la posibilidad de dirigir el equipo. Nosotros tenemos un plantel con muchos jóvenes, una mezcla de jugadores experimentados, líderes positivos que han ayudado a crecer el grupo, son indios antes de ser caciques”.



En cuanto al trabajo con la cantera, Bobadilla indicó que “la idea es estar en una misma línea en todas las categorías, que el club tenga un estilo definido de trabajo, de proyección, de mentalidad y que los jugadores de las categorías inferiores estén bien formados en lo físico, en lo sicológico, que tengan sentido de pertenencia y que más adelante puedan destacarse en primera división. Hay un buen trabajo y es algo que se debe a todas las partes que componen la institución”.



Finalmente, le pidió calma a los hinchas y confianza para este plantel que buscará seguir en la Copa Libertadores y ser protagonista en la Liga colombiana. “Hay que tener paciencia con la incertidumbre que tenemos. El hincha de Medellín sufre mucho, vivimos situaciones límites que, por lo general, salimos victoriosos. Vamos a extrañar mucho esos partidos como local, el calor y el aliento que nos brindan siempre. Espero que se cuiden mucho, tengan mucha fe y los recaudos necesarios para evitar sufrir este virus. Nosotros cuando volvamos, tendremos todo el ánimo y las ganas de lograr triunfos y campeonatos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8