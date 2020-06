Siguen las opiniones de la polémica Ortega-Valenciano: habla Pacheco

La polémica entre Michael Ortega e Iván Valenciano ha dado para que varios exfutbolistas se pronuncien sobre este caso. Hace algunos días lo hizo el Pibe y ahora lo hace Víctor Danilo Pachecho, también ídolo en Junior.

En charla con Deportes Espectacular, Pachequito habló sobre esta tensión entre el futbolista de 29 años y el ahora panelista y comentarista deportivo.

Sobre una nueva oportunidad para Ortega, Víctor Danilo expresó que “total, estamos de acuerdo. Michael merece una oportunidad, como me la dieron a mí o a Iván, que puede tener razón en lo que dice, el problema es cómo lo dice. Eso molesta a la gente, a Michael, porque decir que “ya no pasa nada”… Él tiene la calidad y, ojo, no es que esté obsesionado en venir, él solo dice que tiene la espinita".

Pacheco recordó los duros momentos que vivió Valenciano en su carrera deportiva y cómo pudo sobreponerse a los momentos difíciles, incluso luego de salir de la cárcel.

“Cuando él salió de la cárcel, yo estaba en el Unión Magdalena. Se había ido Vilarete y me reuní con Retat y Eduardo Dávila, que buscaban un delantero. Yo les dije que ahí estaba Valenciano y Retat me respondió ‘Valenciano tiene un año que no juega’. Le respondí que el ‘Gordito’ hacía más goles que la Puya y Reyes. Lo llevaron y le dieron una oportunidad, porque también le podían decir ‘ya pa’ qué’. Valenciano llegó, se entrenó e hizo más goles que los otros", dijo y hasta recordó cómo fue el acuerdo salarial: “Le dije que no pagaban más de 3 millones en el Unión, él me respondió que con un millón se conformaba. El ‘Gordo’ era tan de buena que le dieron 5 millones".

Sin embargo, reconoció que Valenciano no lo hace para destruir la carrera de nadie, sino que son opiniones que da, aunque muchas veces no agraden a un sector.

“De pronto Iván se pasó, pero no lo hace con mala intención. Creo que escuché al ‘Mono’ (Pibe Valderrama) y él también llegó con más de 30 años y llegó para rendir. ¿Por qué no Michael? Tampoco digo que lo traigan, pero si Junior lo quiere y él quiere venir…No es la forma en cómo se expresa o de pronto tiene alguien al lado que está puyando, pero no creo que Iván se deje puyar de alguien", expresó.

Víctor Danilo Pacheco mostró su total respaldo para que Ortega tenga una nueva oportunidad para ponerse la camiseta de Junior y demostrar esas cualidades que lo han llevado por varios países.