Las palabras de Comesaña que firman su adiós al Junior ¿Y Al fútbol?

Julio Comesaña, con 72 años, es uno de los entrenadores más longevos del fútbol colombiano, lo que lo obligó a tomar medidas jurídicas contra el presidente para poder seguir ejerciendo su profesión como entrenador de Junior cuando se reactive el fútbol en el país.

Luego se conoció que quitó la tutela contra Iván Duque y está listo para dirigir lo que serían sus últimos meses como entrenador de Junior.

En entrevista con Central Deportiva de Santa Fe, en Argentina, el técnico colombo uruguayo anunció que se irá del equipo en diciembre.

“Es apresurado, pero yo creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias importantes. hace muchos años no vivía acá, iba y venía. Llegar 9 veces al club, hacer cosas que le han servido al club y a mí, creo que está bueno ya. Después lo que vaya hacer no sé, creo que en diciembre lo de entrenador ya está bien", contó.

Y es que según explicó es una decisión que viene prolongando desde el año pasado, pues incluso él pensaba no dirigir en este 2020, pero lo sedujo la opción de pelear en la Copa Libertadores.

“Tengo contrato hasta diciembre, incluso este año no pensaba seguir en Junior. Ya en el final me hablaron para renovar el contrato, que venía la Libertadores. Es mi último año en Junior, ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios y muchas cosas, hay gente que viene a construir de donde nosotros hemos construido. No nos podemos quedar en eso”, contó.

Aunque explicó que no sabe si seguirá dirigiendo, expuso que desea tener otras labores que no lo obligan a tener tantos traslados y demás situaciones y obligaciones a las que está comprometido como entrenador.

“No sé si seguiré dirigiendo, me siento muy bien. Me siento mejor si tuviera más tiempo para pensar cosas en el tema del fútbol, porque en el día a día, los viajes, las concentraciones y todo, me parece que hay poco tiempo para pensar”, señaló.

Así, la novena etapa de Comesaña al frente del equipo parece tener un final y, con ello, toda una historia de amores y desencuentros entre los dirigentes, los hinchas, los jugadores y el entrenador, que sin duda deja una huella en la institución barranquillera.