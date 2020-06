Días de toque de queda en puente festivo y ley seca en Barranquilla

Este jueves, los mandatarios del Atlántico y Barranquilla anunciaron las medidas para los próximos días en los pueblos y la ciudad de esa región del país.

En su cuenta de twitter, el alcalde Jaime Pumarejo escribió las nuevas normas con las que regirá la ciudad en los próximos días.

1. Toque de queda de lunes a viernes, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.



2. Toque de queda fin de semana con puente, desde el sábado a las 2:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m.



3. Pico y cédula hasta el 30 de junio. Desde el 16 de junio tendrá cambios que anunciaremos, para que no concuerde con municipios.



4. Ley seca de viernes a las 6:00 p.m., a martes a las 5:00 a.m.



El cambio de estas normas dependerá de los resultados y las cifras del covid-19 en esa región en los próximos días, por lo que será vital que las personas cumplan con las normas.

a la fecha, Atlántico registra 7.931 casos de este coronavirus siendo la segunda región del país con más contagiados después de Bogotá.