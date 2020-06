El 'milagro' del que habla Michael Rangel para quedarse en América

Está claro que Michael Rangel se encuentra a gusto en Cali, se lo ha dicho a mucha gente. También que faltan menos de 20 días para que América de Cali resuelva si puede mantenerlo en su plantilla, o de lo contrario, debe regresar a Junior.



Las razones de su comodidad en la capital vallecaucana pasan por haber recibido la confianza del entonces técnico Alexandre Guimaraes como titular, ser campeón y goleador del semestre pasado, y en el momento en que se interrumpió la Liga por la pandemia era su máximo artillero.

Sin embargo, ese anhelo de quedarse en el cuadro escarlata está separado por un obstáculo de un millón de dólares, que es la cifra que se maneja con Junior y Nacional, dueños de sus derechos federativos. Una cifra que la pandemia hace casi imposible de pagar en este momento.

Tulio Gómez, máximo accionista rojo; Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, y Alex Ríos, representante del jugador, hace poco hicieron el diagnóstico de la situación en FUTBOLRED, dejando claro que la única forma de que América evite la salida del artillero es que se lograra un acuerdo con Fuad Char, principal aportante del elenco ‘tiburón’.

Rangel se refirió en El Alargue de Caracol a todos estos temas, que tienen con mucha expectativa a los hinchas de América, de quienes dijo han sido muy importantes con su constante apoyo. Su vínculo con los ‘diablos’ finaliza el 30 de junio, pero con Junior tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2021.

Sobre si ha avanzado la situación de su eventual continuidad en el equipo rojo, explicó: “Todo sigue igual, estoy prestado aquí en América hasta el 30 de junio con opción de compra, si ellos no llega a hacer uso de la opción el 1 de julio debo viajar para Barranquilla a presentarme a entrenamientos con el Junior, lo que tengo entendido que Junior solo quiere compra, no quiere extender más el contrato, se ha complicado un poco, acá tampoco me han dado razón, lo único que dicen es que esperemos a ver en estos días qué puede pasar, un milagro es lo que dicen, porque desafortunadamente no hay dinero y se complica un poco la cosa”.

“Para empezar a entrenar me siento súper bien, gracias a Dios tengo una casa amplia, donde tengo bastante zona verde, trabajos de alargue, con balón, y eso me ha ayudado mucho, en mi caso estaría en óptimas condiciones para volver, de pronto algunos a algunos compañeros que viven en apartamento se les ha complicado en poco. Dios quiera que dijeran que de una vez dijeran que mañana empezáramos a entrenar”.

¿Cómo tomó la salida del profesor Guimaraes? “Nos dio un poco duro, no solo a mí sino a muchos compañeros, pienso que la mayoría, estábamos acostumbrados al trabajo, a la ideología, al funcionamiento que él quiere en el equipo, prácticamente ya estábamos jugando como de memoria, se nos facilitaba muchísimo las cosas, él nos daba muchas pautas, y nosotros dentro de la cancha las sabíamos aprovechar y las utilizábamos, un poco complicado, pero para nadie es un secreto, esto es fútbol y estamos acostumbrados a eso, en cualquier momento se pueden ir los técnicos, ya sea por malos resultados o porque les va muy bien y les sale otra oportunidad, de pronto no llegaron a un acuerdo con los directivos. Es algo que sí nos dejó un poco triste pero hay que ponerle el pecho a la brisa y esperar para que lo viene”.

¿Si fuera por usted se quedaría en Cali? “La verdad, en América de Cali me siento muy cómodo, primero por la gran calidad de jugadores que hay, desde el primer día que llegué nos hemos compenetrado bien, logramos conformar una familia, que es difícil a veces en los equipos, todos halamos para el mismo lado, los directivos siempre me han dado el respaldo que he necesitado y la confianza, más cuando estaba el ‘profe’ Guimaraes, que desde que llegué me dijo que me iba a poner a jugar porque él veía en mí muchas condiciones y supe responderle. La hinchada ha sido fundamental, me ha apoyado muchísimo, siempre con mensajes positivos, y es algo que a uno como jugador lo hace sentir tranquilo, mi familia se siente espectacular acá en Cali, por mí me encantaría quedarme, pero ya no es decisión mía, sino de Junior que es el dueño de mis derechos”.

¿En América ha logrado su mejor actuación? “Sí, no es fácil uno quedar campeón, salir goleador también, jugar la mayoría de partidos, si falté en tres fue mucho, durante todo el torneo tuve un excelente rendimiento, quedé campeón también con Junior y luego en la Superliga, fue un año redondo, fue mi mejor año, en el que trabajé, se hicieron las cosas bien, pero pienso que en América de Cali ha sido el pico más alto, donde he podido marcar muchos goles y le puse la cerecita al pastel como goleador del torneo.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces