La cuarentena les pegó duro: arrepentimientos de futbolistas polémicos

Colombia ya está por cumplir tres meses de aislamiento y este ha sido tiempo para reflexionar. Los futbolistas no han sido exentos de este hecho y en algunas charlas han compartido sus pensamientos de lo que han sido sus carreras deportivas.



Uno de ellos fue Andrés ‘Manga’ Escobar. El actual jugador de Cúcuta habló con el ‘VBar’ de ‘Caracol Radio’ sobre lo que ha sido su trayectoria y reconoció que cometió un error en su paso por Millonarios, club al que quiere volver.

“De las pocas decisiones que me arrepiento en la vida es haber salido de Millonarios en el mejor momento de mi carrera. Yo venía bajoneado por cómo salí de Nacional y allí encontré el apoyo de los hinchas para tener un buen rendimiento”, recordó.

Él mismo recapituló de aquella polémica que derivó en su salida del Tolima, pues una persona del club hizo pública una foto en la que él estaba sobre una cama en el club. Algunos señalaron que estaba en estado de embriaguez.

Otro jugador de esa camada que expresó su arrepentimiento es Michael Ortega, quien reconoció que su vida privada, que es muy pública, superó su carrera como futbolista.

En diálogo con Gol Caracol, el barranquillero expresó que “no soy famoso, ni popular, no tengo problema de estar en una fiesta, de hablar con una que tenga dinero o que no tenga, no sé si ese ha sido mi problema. La gente opina y eso a veces a uno lo carga y me da miedo hablar y opinar por los comentarios. Como he venido de un mundo de mucha turbulencia intentó tener una etapa de estar encerrado, trabajando y que mi fútbol hable por mí”.

“Publican más mi parte personal y a veces me da sentimiento porque tengo familia, soy un ser humano. Soy feliz, estoy bien con mi corazón y vivo sin hacerle daño a los demás”, reflexionó.

Y sí, Ortega mostró desde Chipre su buen corazón e hizo diferentes eventos y donaciones al inicio de la cuarentena para ayudar a las personas de escasos recursos en varias zonas del país. Ahora busca un equipo en el cual brillar.

Johan Arango también tuvo tiempo para la reflexión y en diálogo con Win Sports expresó por primera vez sus sentimientos a la hinchada de Santa Fe, club en el que tuvo dos pasos y en los dos salió en medio de polémica.

“Ya no tengo la edad de antes, ya no puedo hacer lo de antes, cuando tenía 20 tomaba un trago y entrenaba normal, ahora no. Con la hinchada que más me disculparía es con la de Santa Fe, porque esa es la hinchada que más me apoyó. Siempre, siempre, siempre", recordó. Aunque explicó que no descartaría ir a Santa Fe, pero preferiría dar el salto y volver al rojo más mayor”.

A pesar de ello, en una charla con Hugo Rodallega, el volante reconoció que sí le gusta tomarse algunos tragos y que lo va a seguir haciendo porque le gusta, aunque recalcó que lo hace en sus tiempos libres.

Juan Pablo Pino sí está en el final de su carrera y aunque todavía desea jugar en el fútbol colombiano, admite que su pasado hoy le pasa factura.

"En toda mi carrera me desvié un poco y creo que tuve actos de indisciplina de los que ahora me arrepiento. Creo que si hubiera sido un profesional a la altura, hubiera jugado en equipos más grandes de los que jugué. Muchos jugadores deben mirar 'el espejo' de jugadores que han hecho bien las cosas, como Falcao, creo que es buen 'espejo' para todos los niños. Y que aprendan de los errores que cometimos algunos futbolistas, durante la carrera que tuvimos… Lo que hice, en el tema de disciplina, no es un buen ejemplo para un deportista”, dijo en Win Sports.

Y así como lo dice Pino, estos son algunos de los ejemplos que han dejado las polémicas en futbolistas colombianos con mucha calidad, a los que otras situaciones personales no les ha permitido hace parte de una generación dorada de colombianos en el exterior en las grandes Ligas del mundo. Sin embargo, aún pueden demostrar esa buena técnica ya esa en Colombia o en otros equipos de exterior.