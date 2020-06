Andrea Valdiri también envía enigmático mensaje: ¿para Michael Ortega?

Michael Ortega envió hace un par de días uno de esos mensajes sin destinatario fijo, pero con una sospechosa.

"Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex", dijo, en referencia a alguien a quien no mencionó, pero que muchos relacionaron Andrea Valdiri.



Pues bien, ahora es el turno de ella. Sin hablar directamente de su ex, apareció con una de las famosas armas de los cazafantasmas y escribió: "Acabando con los cachones". ¿Hablaba de su ex esposo Ortega? Bueno, ella probablemente tampoco dirá a quien ex:

Andrea Valdiri Foto: Tomado de Instagram @andreavaldirisos

La bella influenciadora y bailarina, que cuenta con más de 4,4 millones de seguidores, sembró una duda en los mismos términos que usa su ex. ¿Quién se animará a hablar de frente la próxima vez?