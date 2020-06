Picantes detalles del abogado de Villa tras las peticiones de Daniela

Este viernes ‘Olé', medio argentino, reveló las tres peticiones que hizo Daniela Cortés con respecto a dinero y embargo de cuenta de Sebastián Villa. Sin embargo, el juez negó estos recursos.



Tras esto, el mismo diario contó la respuesta del abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, quien dejó picantes frases sobre las peticiones. Contó que buscaba un beneficio económico a costa del atacante, así como que no vivían juntos y que él en ocasiones le estaba brindando hospitalidad, por lo que no tenía derecho de sus bienes.

“La circunstancia de que Daniela, durante alguna de sus eventuales visitas, fuera a comprar una docena de huevos para preparar el desayuno, no determina que Sebastián fuera el responsable de los gastos en común. Menos aún, el hecho de que mi defendido hospedara a Daniela en su casa durante sus visitas tampoco la convierte en conviviente ni hace de la vivienda un hogar en común. SEBASTIAN VILLA CANO NO TUVO UNA RELACIÓN CONVIVENCIAL CON DANIELA CORTES. Sí tuvo una relación de noviazgo -a la distancia- ya que ella vivía con sus padres y su hijita en Colombia y mi defendido en Buenos Aires", dice el abogado.



Finalmente, Apolo habló de la petición del dinero y de devolver los elementos deportivos. “La nombrada (Daniela) no posee derecho alguno sobre los objetos de propiedad de mi defendido, ni éste está obligado a un deber de asistencia o compensación alguna respecto de quien fuera su novia. A esta altura resulta más que elocuente la finalidad de Daniela Cortes para obtener beneficios económicos a costa de mi defendido Sebastián Villa Cano, cuando ellos no le corresponden y para ello pretende confundir a V.S. con argumentos infundados y ajenos a la realidad".